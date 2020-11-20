Замглавы Минприроды покинула свой пост

17:11 20.11.2020

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Елену Панову.

«Освободить Панову Елену Васильевну от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации по ее просьбе», - говорится в документе.

До марта прошлого года Панова занимала должность директора департамента управления делами и кадровой политики Минприроды России, а затем перешла на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ.

Напомним, ранее Владимир Путин освободил от должности главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина. Его пост занял возглавлявший министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.