Замглавы Минприроды покинула свой пост

Минприроды

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Елену Панову.

«Освободить Панову Елену Васильевну от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации по ее просьбе», - говорится в документе.

До марта прошлого года Панова занимала должность директора департамента управления делами и кадровой политики Минприроды России, а затем перешла на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ.

Напомним, ранее Владимир Путин освободил от должности главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина. Его пост занял возглавлявший министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

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