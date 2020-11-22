Путин объяснил, почему не поздравил Байдена с победой

18:30 22.11.2020

Президент России Владимир Путин заявил, что в отсутствии поздравлений кандидату в президенты США от Демпартии Джо Байдену со стороны Москвы нет никакой подоплеки.

«Не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится — мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Президент добавил, что Россия действует в соответствии со сложившейся практикой и юридической стороной дела.

Глава государства подчеркнул, что Москва будет работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа. «Но кому оказано это доверие? Должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным правовым способом», — приводит его слова РБК.

Президент также выразил мнение, что в избирательной системе США есть проблемы. Он, в частности, отметил, что победивший в штате кандидат забирает голоса всех выборщиков. При этом, напомнил он, были случаи, когда глава государства избирался большинством выборщиков, за которыми стояло меньшее число избирателей. «Разве это демократично?», — задался вопросом Путин.