Путин объяснил, почему не поздравил Байдена с победой

Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев

Президент России Владимир Путин заявил, что в отсутствии поздравлений кандидату в президенты США от Демпартии Джо Байдену со стороны Москвы нет никакой подоплеки.  

«Не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится — мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Президент добавил, что Россия действует в соответствии со сложившейся практикой и юридической стороной дела.

Глава государства подчеркнул, что Москва будет работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа. «Но кому оказано это доверие? Должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным правовым способом», — приводит его слова РБК.

Президент также выразил мнение, что в избирательной системе США есть проблемы. Он, в частности, отметил, что победивший в штате кандидат забирает голоса всех выборщиков. При этом, напомнил он, были случаи, когда глава государства избирался большинством выборщиков, за которыми стояло меньшее число избирателей. «Разве это демократично?», — задался вопросом Путин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.11.2020, 23:47
    Гость: Взял и не поздравил

    Не поздравил потому что Байден его не просил. Как попросит - поздравит.

  2. 22.11.2020, 23:41
    Гость: Ну откуда

    У людей такая пустота моральная? Как можно вот так страну свою( понятно, если не свою) унижать, давая такие определения Президенту..: толпа

  5. 22.11.2020, 23:36
    Гость: Если

    Такие идиоты уже поздравили «сладкую парочку@, то ОН выглядит как всегда-солидно/вежливо.
    А вот Вам неприлично своего(а может быть нет, Ваш то гонимый Нетанияху?) президента вот так... не гоже чужие з... лизать милая, ох, не гоже...

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