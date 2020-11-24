В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушения закона об устойчивом Рунете

Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский («Единая Россия») представили законопроект о штрафах для операторов связи за нарушение требований по устойчивости Рунета. Максимальный размер штрафа, предусмотренный в законопроекте, 1 миллион рублей. Инициатива внесена в нижнюю палату парламента.

Парламентарии предлагают внести поправки в КоАП, всего предлагаются четыре новые статьи. Так, статья 13.41, согласно законопроекту, предусматривает наказание за нарушение порядка установки технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования. 

Кроме того, штрафом предлагается облагать операторов связи за отказ уведомить Роскомнадзор о начале осуществления деятельности «по обеспечению функционирования точки обмена трафиком» (статья 13.42 КоАП РФ). Статья 13.43 КоАП РФ, согласно тексту проекта, предусматривает штраф за нарушение распространения информации в Сети. Кроме того, предусмотрено наказание за неисполнение указаний «уполномоченного на осуществление такого управления федерального органа исполнительной власти».

Закон об устойчивом интернете начал действовать 1 ноября 2019 года. Он обязывает операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам, которые позволят фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам.

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