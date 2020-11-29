Иностранных студентов начали отчислять из российских вузов
Иностранных студентов начали отчислять из российских вузов. В период пандемии они не могут вернуться на занятия в Россию из-за закрытых границ, сообщает Телеграм-канал Mash
2000 учащихся обратились к правительству России. Молодые люди просят найти какие-то способы вернуть их в нашу страну, чтобы они могли продолжать обучение. Из-за пандемии сами они приехать не могут: по закону обучение не является основанием для пересечения границы.
Среди студентов есть те, кто учится по квоте Россотрудничества, студенты медвузов, театральных специальностей, где учиться на дистанционке проблематично.
Молодые люди, которые заплатили за свое образование в России, жалуются на то, что в формате дистанционного обучения они получают знания на очень низком уровне.
При этом студентов начали отчислять из вузов, потому что их нет на занятиях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Неумное решение. Эта валюта просто уплывёт в другие страны, где иностранным студентам недавно разрешили въезд при соблюдении карантина (2 недели), как в Канаде.
Все в Белоруссию попрут. И правильно сделают.
Ну, которые обучаются платно,- надо пропустить конечно. А "бюджетникам" обучающимся на мои налоги закрыть в'езд навсегда