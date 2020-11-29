20:58 29.11.2020

Иностранных студентов начали отчислять из российских вузов. В период пандемии они не могут вернуться на занятия в Россию из-за закрытых границ, сообщает Телеграм-канал Mash

2000 учащихся обратились к правительству России. Молодые люди просят найти какие-то способы вернуть их в нашу страну, чтобы они могли продолжать обучение. Из-за пандемии сами они приехать не могут: по закону обучение не является основанием для пересечения границы.

Среди студентов есть те, кто учится по квоте Россотрудничества, студенты медвузов, театральных специальностей, где учиться на дистанционке проблематично.

Молодые люди, которые заплатили за свое образование в России, жалуются на то, что в формате дистанционного обучения они получают знания на очень низком уровне.

При этом студентов начали отчислять из вузов, потому что их нет на занятиях.