Умер основатель бренда «Б. Ю. Александров» Борис Александров

Фото с сайта twitter.com

Президент «Ростагроэкспорта», создатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Российского союза предприятий молочной отрасли. Предпринимателю было 73 года.

Александров сдал положительный тест на COVID-19 7 ноября. Два года Александров боролся с онкологическим заболеванием. В 2013 году ему поставили диагноз «рак лимфатических узлов», он прошел курс лечения в Германии.

«Руководство и коллектив союза, молочная отрасль, выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной Бориса Юрьевича Александрова родным, близким и коллективу покойного», — говорится в релизе.

Бизнесмен трижды становился лауреатом премии «Предприниматель года» — в 2004, 2006 и 2007 годах. Александров также являлся членом Академии проблем качества РФ и Российской академии бизнеса и предпринимательства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.11.2020, 15:44
    Гость: скончался после заражения коронавирусом.

    Щас налетят Да с "личным опытом" кричать "об ужасной заразе", 73 года не возраст.

    И неважно что погибшего семь лет было онкологическое заболевание.
    + Два года Александров боролся с онкологическим заболеванием. В 2013 году ему поставили диагноз «рак лимфатических узлов», он прошел курс лечения в Германии.+

    Угу, диагноз поставлен в 2о13м, а БОРОЛСЯ с ЗАБОЛЕВАНИЕМ ДВА ГОДА?
    Ремиссия?
    Так такие регулярно наблюдаются у онколога.

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