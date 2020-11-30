Умер основатель бренда «Б. Ю. Александров» Борис Александров

14:52 30.11.2020

Президент «Ростагроэкспорта», создатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Российского союза предприятий молочной отрасли. Предпринимателю было 73 года.

Александров сдал положительный тест на COVID-19 7 ноября. Два года Александров боролся с онкологическим заболеванием. В 2013 году ему поставили диагноз «рак лимфатических узлов», он прошел курс лечения в Германии.

«Руководство и коллектив союза, молочная отрасль, выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной Бориса Юрьевича Александрова родным, близким и коллективу покойного», — говорится в релизе.

Бизнесмен трижды становился лауреатом премии «Предприниматель года» — в 2004, 2006 и 2007 годах. Александров также являлся членом Академии проблем качества РФ и Российской академии бизнеса и предпринимательства.