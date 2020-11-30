В ЦИК рассказали, на счета какой партии России поступило больше денег

20:18 30.11.2020

Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о поступлении и расходовании средств российскими политическими партиями в третьем квартале 2020 года. Согласно опубликованным данным, наибольшее количество денег — больше 260 млн рублей — поступило на счет «Единой России». Примечательно, что во втором квартале этого года на счета правящей партии поступило больше 421 млн рублей.

Наибольший прирост поступивших средств зафиксирован у партии «Новые люди». Так, во втором квартале на счетах партии было чуть больше 44 млн рублей, а уже в третьем квартале — почти 180 млн рублей. Таким образом, «Новые люди» основателя Faberlic Алексея Нечаева стали самой обеспеченной партией после «Единой России».

На третьем месте по числу поступивших денег стала «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 92,5 млн рублей (во втором квартале — 16 млн рублей), на четвертом месте — ЛДПР, на счета которой поступило свыше 76 млн рублей в третьем квартале (во втором квартале — 7 млн рублей). Замыкает пятерку самых обеспеченных партия «Яблоко» — на ее счета в третьем квартале было зачислено 56,7 млн рублей (во втором квартале — 63 млн рублей).

Всего, по данным ЦИК, российские политические партии в третьем квартале получили около 706 млн рублей пожертвований в виде денежных средств, из них от юридических лиц — около 541 млн рублей, от граждан — около 165 млн рублей, пишет Znak.com.