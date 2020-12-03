Минюст предложил убрать из городов все СИЗО и колонии

13:35 3.12.2020

Министерство юстиции планирует перенос всех колоний и СИЗО из российских городов, пилотный проект находится в разработке. Об этом рассказал глава ведомства Константин Чуйченко в эфире телеканала «Россия 24».

«Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения», — заявил Чуйченко.

Как пояснил чиновник, система ФСИН должна «получить определенное преображение». Для этого, по его словам, власти хотят скрыть от людей «действительность, связанную с лишением свободы». Для заключенных предлагается предусмотреть «отдельные площадки».

Летом этого года ФСИН отчиталась, что впервые в стране количество осужденных, подозреваемых и обвиняемых, которые содержатся в местах лишения свободы, стало меньше 0,5 миллиона человек. Ведомство объяснило это «широким применением альтернативных наказаний, без лишения свободы, и либерализацией уголовно-исполнительной политики». За последние пять лет на 26% снизилось число людей, которые попали в места заключения впервые.