Минюст предложил убрать из городов все СИЗО и колонии

© KM.RU, Алексей Белкин

Министерство юстиции планирует перенос всех колоний и СИЗО из российских городов, пилотный проект находится в разработке. Об этом рассказал глава ведомства Константин Чуйченко в эфире телеканала «Россия 24».

«Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения», — заявил Чуйченко.

Как пояснил чиновник, система ФСИН должна «получить определенное преображение». Для этого, по его словам, власти хотят скрыть от людей «действительность, связанную с лишением свободы». Для заключенных предлагается предусмотреть «отдельные площадки».

Летом этого года ФСИН отчиталась, что впервые в стране количество осужденных, подозреваемых и обвиняемых, которые содержатся в местах лишения свободы, стало меньше 0,5 миллиона человек. Ведомство объяснило это «широким применением альтернативных наказаний, без лишения свободы, и либерализацией уголовно-исполнительной политики». За последние пять лет на 26% снизилось число людей, которые попали в места заключения впервые.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.12.2020, 15:11
    Гость: Питон

    А куда предусмотрен перенос всех колоний? Места эти известные на Дальний Восток и Север подальше от людских глаз, где лагеря и располагались все время.

  3. 03.12.2020, 14:58
    Гость: макар

    Это ж сколько денег им дадут под этот дело???!!! Подумать страшно. Вот хапанут так хапанут. На Лазурном берегу новый русский квартал вырастет. С гаражами, аэродромами и подьездными путями железнодорожными.

  4. 03.12.2020, 14:19
    Гость: Время Ч.

    Для того чтоб перенести все тюрьмы за черту города нужно огромное кол-во денег. Это же строить с нуля новую инфраструктуру. В Минюсте решили попилить при строительстве денежки бюджетные?

  5. 03.12.2020, 14:08
    Гость: Народная

    Я помню тот Ванинский порт

    И вид пароходов угрюмый,

    Как шли мы по трапу на борт

    В холодные мрачные трюмы.

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