Минюст предложил убрать из городов все СИЗО и колонии
Министерство юстиции планирует перенос всех колоний и СИЗО из российских городов, пилотный проект находится в разработке. Об этом рассказал глава ведомства Константин Чуйченко в эфире телеканала «Россия 24».
«Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения», — заявил Чуйченко.
Как пояснил чиновник, система ФСИН должна «получить определенное преображение». Для этого, по его словам, власти хотят скрыть от людей «действительность, связанную с лишением свободы». Для заключенных предлагается предусмотреть «отдельные площадки».
Летом этого года ФСИН отчиталась, что впервые в стране количество осужденных, подозреваемых и обвиняемых, которые содержатся в местах лишения свободы, стало меньше 0,5 миллиона человек. Ведомство объяснило это «широким применением альтернативных наказаний, без лишения свободы, и либерализацией уголовно-исполнительной политики». За последние пять лет на 26% снизилось число людей, которые попали в места заключения впервые.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Туда же в поля,поближе к работе
А куда предусмотрен перенос всех колоний? Места эти известные на Дальний Восток и Север подальше от людских глаз, где лагеря и располагались все время.
Это ж сколько денег им дадут под этот дело???!!! Подумать страшно. Вот хапанут так хапанут. На Лазурном берегу новый русский квартал вырастет. С гаражами, аэродромами и подьездными путями железнодорожными.
Для того чтоб перенести все тюрьмы за черту города нужно огромное кол-во денег. Это же строить с нуля новую инфраструктуру. В Минюсте решили попилить при строительстве денежки бюджетные?
Я помню тот Ванинский порт
И вид пароходов угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.