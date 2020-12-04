Ледовый дворец в Петербурге оштрафовали после концертов Басты

15:08 4.12.2020

Невский районный суд Петербурга наложил штраф на ОАО «Дворец спорта» (юрлицо Ледового дворца в Петербурге), где были организованы концерты рэпера Басты. Штраф составил 480 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Штраф был выписан по статье КоАП о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3). Отметим, что максимальный размер штрафа по этой части статьи составляет 500 тысяч рублей для юрлиц. В качестве возможного наказания для компаний также предусмотрена приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Концерты Басты прошли 27 и 28 ноября, их посетили около 13 тысяч человек. При этом пользователи соцсетей активно жаловались на несоблюдение мер безопасности на мероприятии. Однако организаторы концертов заявляли, что они соблюли все меры предосторожности и построили сидячий партер, на входе измеряли температуру и просили зрителей не снимать маски.

1 декабря стало известно, что Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца после концерта российского рэпера.