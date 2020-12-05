Путин заявил о «прирастании» России Арктикой и северными территориями

17:49 5.12.2020

В следующие десятилетия Россия будет «прирастать» Арктикой и северными территориями, включая добычу полезных ископаемых. Об этом 5 декабря в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России» заявил президент страны Владимир Путин.

«В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидные вещи», — сказал он.

Путин подчеркнул, что более 70% территории России находится в северных широтах и всё, что происходит на Севере, представляет «особый интерес, особую ценность», пишут «Известия». «Я сейчас не говорю даже про освоение Северного морского пути», — сказал он.

Развитие данного направления, по словам президента, является будущим России и с точки зрения добычи природных ископаемых для страны.

Ранее 1 декабря вице-премьер России Александр Новак назвал Арктику перспективным регионом для нефтегазохимии. Он сообщил, что реализация Ямальского газохимического кластера обеспечит привлечение более 2 трлн рублей инвестиций.