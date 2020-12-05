Путин заявил о «прирастании» России Арктикой и северными территориями
В следующие десятилетия Россия будет «прирастать» Арктикой и северными территориями, включая добычу полезных ископаемых. Об этом 5 декабря в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России» заявил президент страны Владимир Путин.
«В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидные вещи», — сказал он.
Путин подчеркнул, что более 70% территории России находится в северных широтах и всё, что происходит на Севере, представляет «особый интерес, особую ценность», пишут «Известия». «Я сейчас не говорю даже про освоение Северного морского пути», — сказал он.
Развитие данного направления, по словам президента, является будущим России и с точки зрения добычи природных ископаемых для страны.
Ранее 1 декабря вице-премьер России Александр Новак назвал Арктику перспективным регионом для нефтегазохимии. Он сообщил, что реализация Ямальского газохимического кластера обеспечит привлечение более 2 трлн рублей инвестиций.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Путин хочет прирастить Россию Арктикой, а китайцы хотят прирастить КНР Сибирью и Дальним востоком. И вместе борятся с ненавистной Америкой. Однако.
Один юморист,у которого самолеты падали потому, что они тяжелее воздуха сказал риуальную фразу для россиян :"Американцы тупые".Огромные аудитории ему аплодировали.
Но оказалось,что он нагло ошибался ! Американцы на самом деле и хитры и коварны.Обама-Чмо гадил в лифтах ,не оставляя никаких шансов россиянам. Трамп приказал,а она (госдума) взяла и повысила пенсионный возраст.И куда же ты нафиг денешься с подводной лодки.
А по большому счету самая большая подлость произошла,когда Америка сходила в СССР в 1991.Представляешь
20млн членов КПСС,20млн комсомольцев!А Америка ,как сходила по большому так и СССР не стало!Она так навалила,что эти 40млн боялись, если пойдет волна,то они сразу захлебнутся.
Простите, поправка.
Первое слово Норвегии - лишнее.
Правильно : - про 175 тысяч квадратных километров российской богатейшей акватории Баренцева моря, ОТДАННЫЕ ИМ С ДИМОНОМ Норвегии.
Раздаватель русских земель.
-Россия будет прирастать,- скорее всего красивая фраза , подражание М. Ломоносову.
Богатство России будет прирастать Сибирью
Богатство России будет прирастать Сибирью — слова русского ученого Ломоносова Михаила Васильевича (1711 – 1765). На самом деле эта цитата была произнесена Ломоносовым в несколько ином виде: "Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном".
Напрягает другое, часто повторяющееся всуе -это совершенно очевидные вещи», — сказал он.
Но после половцев и галош, чего уж там
Путин подчеркнул, что более 70% территории России находится в северных широтах и всё, что происходит на Севере, представляет «особый интерес, особую ценность», пишут «Известия»
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/12/05/vladimir-putin/883658-putin-zayavil-o-prirastanii-rossii-arktikoi-i-severnymi-te
Интересно знают ли они во что олигархи превратили Норильск.
Ха-ха-ха!
Он весь в надежде, что мы забудем
- про российские острова и территории, ОТДАННЫЕ ИМ Китаю,
- про российские сёла, ОТДАННЫЕ ИМ Азербайджану,
- про 175 тысяч квадратных километров российской богатейшей акватории Баренцева моря Норвегии, ОТДАННЫЕ ИМ С ДИМОНОМ Норвегии.
Раздаватель русских земель.