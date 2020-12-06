Во Владивостоке восстановлено движение по мосту на остров Русский

13:49 6.12.2020

Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке открыто для всех видов транспорта в воскресенье, 6 декабря. 21 ноября мост был закрыт после ледяного дождя для очистки обледеневших вант .

Перед мостом со стороны центра города к этому времени скопилась пробка из желающих проехать на остров. Движение открылось в обе стороны после подготовки дорожного полотна, очистки его от упавшего с вант льда, сообщает ТАСС.

"Альпинисты работали в экстремальных условиях на высоте более 300 м, где порывы ветра достигали 20 м/с. Проделана колоссальная работа: в общей сложности с вант удалено около 2,3 тыс. т ледяных отложений, очищено 11 тыс. кв. м поверхности пилонов. Самоотверженный труд всех, кто работал на ликвидации последствий ЧС, позволил нам восстановить проезд по Русскому мосту", - рассказал директор обслуживающего мост ФКУ ДСД "Дальний Восток" Сергей Петраев.