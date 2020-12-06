Во Владивостоке восстановлено движение по мосту на остров Русский
Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке открыто для всех видов транспорта в воскресенье, 6 декабря. 21 ноября мост был закрыт после ледяного дождя для очистки обледеневших вант .
Перед мостом со стороны центра города к этому времени скопилась пробка из желающих проехать на остров. Движение открылось в обе стороны после подготовки дорожного полотна, очистки его от упавшего с вант льда, сообщает ТАСС.
"Альпинисты работали в экстремальных условиях на высоте более 300 м, где порывы ветра достигали 20 м/с. Проделана колоссальная работа: в общей сложности с вант удалено около 2,3 тыс. т ледяных отложений, очищено 11 тыс. кв. м поверхности пилонов. Самоотверженный труд всех, кто работал на ликвидации последствий ЧС, позволил нам восстановить проезд по Русскому мосту", - рассказал директор обслуживающего мост ФКУ ДСД "Дальний Восток" Сергей Петраев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На пароме "забавней" что ли?
Если бы им адресно раздали "всего лишь" то бсбло, которое ухнули на очистку вант.
Надо строить мост на Сахалин!
Конечно, дешевле было пролив засыпать но..понты ,понты...
Длина позволяла на вантах пролёт удержать. Это самый длинный в мире пролёт на вантах. Что касается этого случая. Мост сдан в 2012 году. За восемь лет ничего подобного. Стало быть это аномалия. Иначе каждую зиму бы возникала эта проблема. Что касается обогрева, то интересно, есть ли случаи подобной реализации.
Там ванты прогреть труднее чем растопить вечную мерзлоту. Из-за массы. Разве что сперва теплозоизолировать а потом сделает внешнюю оболочку. Но надо ли, учитывая что в восемь лет первый раз, и экспертиза климата была перед постройкой.
____
Мне кажется и мост с пролётами был бы тоже опасен. Та же наледь, увеличение веса. Когда показали отбивание льда с вантов, то лет был вдвое толще.