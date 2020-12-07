В Госдуме предложили создать ясли-сады при университетах
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создавать ясли-сады при высших учебных заведениях, услугами которых могли бы пользоваться студенты. Соответствующее письмо направлено на имя главы Минобрнауки, пишет RT.
Депутат назвал "похвальным" стремление молодых людей создать собственную семью уже в период студенчества. Однако появление детей ставит такие молодые семьи в затруднительное положение.
В частных случаях некоторые российские университеты предлагают альтернативу в виде детского сада, функционирующего при учебном заведении, услугами которого могут пользоваться не только сотрудники вуза, но и студенты. Однако в большинстве университетов такой возможности размещения детей нет.
"В связи с этим прошу вас оценить возможность организации яслей-садов при государственных высших учебных заведениях, которыми на безвозмездной основе могли бы пользоваться студенты, получающие высшее образование по очной форме обучения как за счёт средств государственного бюджета, так и на коммерческой основе", — говорится в тексте обращения.
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детсады при школах.
Раньше, до революции в царской России не было тракторов, комбайнов, сеялок хотя во всех развитых странах эти механихмы производились. Такой уж был, возведенный антисоветчиками в ранг святого, последний Государь Император Николай второй. Он в домино любил играть. Нынешняя государственная дума не далеко ушла от императорского двора и древними способом русского крестьянина сеятеля, из лукошка разбрасвает инициативы допотопным способом. Причем безо всякой надежды на успех. Так и сыпятся из нее инициативы без аналитической справки, экономического расчета, перспективного плана работ. Так, брехнуть и засветиться. Пропиариться по современному понятию. И вся это ситема власти направлена на уничтожение России с помощью алчных короедов, жрущих дерево на котором они живут.