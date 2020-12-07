Судебные приставы взыскали с невыездных россиян 36 миллиардов рублей

06:55 7.12.2020

Порядка 36 миллиардов рублей взыскали в 2020 году с россиян, получивших ограничение на выезд за границу из-за долгов, пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По данным ведомства, за минувший год количество должников, которым закрыт выед за пределы России, выросло на 20%. На 1 ноября текущего года за границу не могут выехать более 4 млн должников, тогда как годом ранее их количество составляло 3,4 млн. человек.

Всего за 10 месяцев 2020 года приставы вынесли 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд должников из страны. Судебные приставы считают подобную меру эффективной в отношении злостных неплательщиков долгов.

Ограничить человека в выезде из России могут при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности — от десяти тысяч. В этом случае пограничники развернут должника на границе и не позволят ему уехать, пока тот не погасит задолженность.