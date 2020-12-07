Судебные приставы взыскали с невыездных россиян 36 миллиардов рублей

Порядка 36 миллиардов рублей взыскали в 2020 году с россиян, получивших ограничение на выезд за границу из-за долгов, пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По данным ведомства, за минувший год количество должников, которым закрыт выед за пределы России, выросло на 20%. На 1 ноября текущего года за границу не могут выехать более 4 млн должников, тогда как годом ранее их количество составляло 3,4 млн. человек. 

Всего за 10 месяцев 2020 года приставы вынесли 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд должников из страны. Судебные приставы считают подобную меру эффективной в отношении злостных неплательщиков долгов. 

Ограничить человека в выезде из России могут при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности — от десяти тысяч. В этом случае пограничники развернут должника на границе и не позволят ему уехать, пока тот не погасит задолженность.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.12.2020, 12:52
    Гость: Это одно и тоже

    Вот должен тебе кто-то лям, и ездит за границу, жрёт мороженное, ходит в кино. В общем ни в чем себе не отказывает,. а тебе не отдаёт. Получается, что шикует на твои деньги, а ты бегаешь за ним получаешь хрен. Замечательно правда?

  2. 07.12.2020, 11:09
    Гость: Хе-хе!!!

    А наворовавшие миллиарды спокойно улетают в Лондон! Не в ту сторону боретесь, господа-товарищи...

  3. 07.12.2020, 11:05
    Гость: В огороде бузина - в Киеве дядька!..

    Долги - это одно, поездки - это другое. Никакой связи вообще!
    А давайте запретим должникам на общественном транспорте ездить?.. Ну или в кино ходить?.. Или мороженое покупать?.. Бредятина? Вот именно!

Все комментарии (5)
Выбор читателей
«Центр духовного разложения»: вирус ельцинизма неуклонно заражает Москву
«Центр духовного разложения»: вирус ельцинизма неуклонно заражает Москву
«Марсианские хроники»: кто есть кто в битве за Красную планету?
Штурм Зимнего дворца. Худ. Н.М. Кочергин. 1950 год.
Об угрозе «бессмысленного и беспощадного» бунта в России
Социал-дарвинизм косит россиян
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В США уроженцев Южных Курил признали японцами
Во Владивостоке восстановлено движение по мосту на остров Русский
© KM.RU, Илья Шабардин
Цены на повседневные товары выросли за год на 14% из-за роста курса валют
Минздрав утвердил предельную цену на вакцину «Спутник V»
Катастрофа SSJ100
Семьи погибших в катастрофе SSJ-100 подали в суд на производителей самолета
Названы самые пьющие и курящие регионы России
В России заявили о провале программы импортозамещения продуктов
Министерство здравоохранения РФ © KM.RU, Илья Шабардин
В Минздраве предложили ограничить передвижение россиян между регионами