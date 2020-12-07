Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки вакцины «Спутник V»

Фото с сайта facebook.com

Главный санитарный врач России Анна Попова официально утвердила правила транспортировки и хранения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Sputnik V), разработанной Центром им. Гамалеи и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны РФ. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, в течение всего срока транспортировки и хранения следует соблюдать температурный режим — минус 18 °C, использовать авторефрижераторы, термоконтейнеры (в том числе сумок-холодильников) с хладоэлементами, обеспечить свободную циркуляцию воздуха при максимальной загрузке морозильного оборудования.

«Перегрузка термоконтейнеров с вакциной, а также их разгрузка должна проводиться в максимально сжатые сроки», — отмечается в постановлении. Документ будет действовать до 1 марта 2021 года.

Отмечается, что транспортировка вакцины будет вестись по принципу «холодной цепи» — на каждом из этапов должно обеспечиваться строгое поддержание температурного режима.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил руководителям регионов подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от COVID-19 и организовать логистику проведения вакцинации.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.12.2020, 21:40
    Гость: Она

    Испортится,если не создать комиссию за контролем передвижения контейнеров,но когда нибудь это произойдет,масса подтверждений-гидроэлектростанции,прорывы и утечки горючего,нефти,хлопки на складах с боеприпасами....я ничего не забыл? Потом скажут ничего страшного, и усех будут колоть бракованной продукцией

Выбор читателей
Штурм Зимнего дворца. Худ. Н.М. Кочергин. 1950 год.
Об угрозе «бессмысленного и беспощадного» бунта в России
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Стала известна новая должность Анатолия Чубайса
Рогозин представил травматический пистолет производства «Роскосмоса»
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чьи интересы будет защищать Чубайс перед Западом от имени Кремля
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В Госдуме предложили создать ясли-сады при университетах
© KM.RU, Александра Воздвиженская
В России могут упростить процедуру получения вычетов НДФЛ для граждан
Фото с сайта facebook.com
СМИ сообщили о возможной смене половины состава ЦИК
Фото с сайта kremlin.ru
В Кремле признали успешной программу импортозамещения продуктов
Евросоюз вводит с 8 декабря новый режим санкций за нарушение прав человека
Дума
«Единая Россия» поддержала законопроект о статусе иноагента для физлиц
Лукашенко: безработный — «это не просто протестун, а будущий преступник»
Лукашенко отстранен от участия в мероприятиях Олимпийских игр