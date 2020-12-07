Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки вакцины «Спутник V»

18:09 7.12.2020

Главный санитарный врач России Анна Попова официально утвердила правила транспортировки и хранения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Sputnik V), разработанной Центром им. Гамалеи и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны РФ. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, в течение всего срока транспортировки и хранения следует соблюдать температурный режим — минус 18 °C, использовать авторефрижераторы, термоконтейнеры (в том числе сумок-холодильников) с хладоэлементами, обеспечить свободную циркуляцию воздуха при максимальной загрузке морозильного оборудования.

«Перегрузка термоконтейнеров с вакциной, а также их разгрузка должна проводиться в максимально сжатые сроки», — отмечается в постановлении. Документ будет действовать до 1 марта 2021 года.

Отмечается, что транспортировка вакцины будет вестись по принципу «холодной цепи» — на каждом из этапов должно обеспечиваться строгое поддержание температурного режима.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил руководителям регионов подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от COVID-19 и организовать логистику проведения вакцинации.