Умер последний министр обороны СССР Шапошников

19:38 8.12.2020

Последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.

Фото с сайта Mil.ru

Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области. В 1963 году он окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, в 1969 году - Военно-воздушную академию имени Гагарина, в 1984 году - Военную академию Генерального штаба.

Шапошников занимал должность заместителя командующего ВВС Прикарпатского военного и Одесского военных округов, а также заместителя главнокомандующего Группой советских войск в Германии, командовал 16-й воздушной армией, возглавлял ВВС. С 23 августа по 26 декабря 1991 года возглавлял министерство обороны СССР. В 1991 г. Шапошникову присвоено звание маршала авиации.

После распада Советского Союза маршал был назначен главнокомандующим Вооруженными Силами СНГ, а в июне 1993 года - секретарем Совета безопасности России. В дальнейшем занимал должность представителя президента в государственной компании по экспорту и импорту вооружение и военной техники "Росвооружение". Возглавлял "Аэрофлот". В 1995-1997 годах был гендиректором "Аэрофлота", в 1997-2004 годы - помощником президента РФ.