Умер последний министр обороны СССР Шапошников
Последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.
Фото с сайта Mil.ru
Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области. В 1963 году он окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, в 1969 году - Военно-воздушную академию имени Гагарина, в 1984 году - Военную академию Генерального штаба.
Шапошников занимал должность заместителя командующего ВВС Прикарпатского военного и Одесского военных округов, а также заместителя главнокомандующего Группой советских войск в Германии, командовал 16-й воздушной армией, возглавлял ВВС. С 23 августа по 26 декабря 1991 года возглавлял министерство обороны СССР. В 1991 г. Шапошникову присвоено звание маршала авиации.
После распада Советского Союза маршал был назначен главнокомандующим Вооруженными Силами СНГ, а в июне 1993 года - секретарем Совета безопасности России. В дальнейшем занимал должность представителя президента в государственной компании по экспорту и импорту вооружение и военной техники "Росвооружение". Возглавлял "Аэрофлот". В 1995-1997 годах был гендиректором "Аэрофлота", в 1997-2004 годы - помощником президента РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
осиновый кол в могилу
На славу потрудился..расчленил СА на 15 штук заодно с безоружным русским трудовым народом платившим ему повышенную получку,доверившим ему горы вооружений ,охрану территориальной целостности и конституционного строя под клятвы отдать жизнь за это.
Дык , говорят его министром обороны СССР назначил президент РСФСР ельцин, после того как по его приказу был не законно арестован оборотнями в погонах настоящий министр обороны СССР...
Покинул нас, так и не дождавшись возмездия, ещё один разрушитель державы. Ещё и закопают на Новодевичьем, по уже сложившейся за последние десятилетия традиции.
Гитлер и не мечтал о той операции какую мы провернули,в конце 90-х, против коммунистического строя.