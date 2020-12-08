Роспотребнадзор продлил коронавирусные правила для школ до 2022 года

08:40 8.12.2020

Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса до 1 января 2022 года. Соответствующий указ, подписанный главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действующие санитарные правила были приняты в конце июня 2020 года. В предыдущей редакции они действовали до 1 января 2021 года.

Санитарные правила направлены на обеспечение безопасных условий деятельности детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах.

К основным требованиям относятся запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов, составление особого расписания для максимального разобщения детей, термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ.