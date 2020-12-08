Роспотребнадзор продлил коронавирусные правила для школ до 2022 года

Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса до 1 января 2022 года. Соответствующий указ, подписанный главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действующие санитарные правила были приняты в конце июня 2020 года. В предыдущей редакции они действовали до 1 января 2021 года.

Санитарные правила направлены на обеспечение безопасных условий деятельности детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах.

К основным требованиям относятся запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов, составление особого расписания для максимального разобщения детей, термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.12.2020, 10:42
    Гость: Добрый селянин

    "...термометрия детей и взрослых..."
    На последних "выборах" тоже тыкали термопистолетом в лоб. Термопистолет показывал у некоторых аж 34 градуса. С Такой температурой люди Не Живут! Значит, термопистолет вовсе не для измерения температуры, а для выработки привычки, что в тебя всегда будут тыкать каким-то прибором, похожим на электронный градусник?

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