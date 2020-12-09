«Роснефть» открыла уникальное месторождение в Карском море

18:23 9.12.2020

Государственная комиссия по запасам подтвердила открытие «Роснефтью» нового арктического газового месторождения в Карском море и рекомендовала ФГУ НПП «Росгеолфонд» поставить месторождение на государственный учет в авторском варианте с запасами газа в 800 млрд куб.м.

Месторождению было присвоено имя Маршала Жукова, сообщается на сайте компании. По действующей сейчас классификации запасов оно относится к категории уникальных.

В пресс-релизе отмечается, что открыто месторождение было по результатам поисково-оценочного бурения на структуре «Викуловская». Глубина скважины составила 1621 метр.

При этом в компании отметили, что результаты бурения в Карском море показали высокую нефтегазоносность структур, что подтверждает открытие новой Карской морской нефтеносной провинции. По объему ресурсов она может превзойти даже такие нефтегазоносные провинции как Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски и Канады, а также крупнейшие провинции Ближнего Востока.