Четверть россиян считают стариков «обузой для молодежи»

Почти четверть россиян признались в том, что считают старшее поколение "обузой для молодежи", пишет РБК со ссылкой на данные глобального исследования, проведенного сообществом GlobalNR при участии компании "Ромир".

Согласно результатам исследования, полностью данный тезис поддерживают 8% респондентов, 17% заявили, что "частично согласны".

Полное несогласие с данным утверждением выразили 31% россиян. 

Отмечается, что чаще всего "обузой" старшее поколение называют респонденты в возрасте от 55 лет (41%), в других возрастных группах с этим утверждением в той или иной степени согласились 17-18%.

По данным экспертов GlobalNR, результаты опроса в России оказались близки ко взглядам западных стран. Так в Италии, США, Великобритании "обузой для молодежи" стариков считают 22-23% населения. А вот в Германии с подобным тезисом согласились лишь 18% опрошенных. Меньше всего приверженцев подобной формулировки обнаружилось в Бразилии, там так считают лишь 13% респондентов. 

Отмечается, что в Азии население относится еще менее трепетно к старшему поколений. Так, в Индии стариков назвали "обузой" более 54% опрошенных, в Южной Корее - 42%.

Исследование GlobalNR проводилось в апреле 2020 года в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланде, Южной Корее. Всего были опрошены более 7100 респондентов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.12.2020, 19:29
    Гость: Стар немлад

    Получая мизерную пенсию старие люди идут и работают с последних сил.
    А как родное государство к ним относится?? Не работай и только тогда будет индексация пенсии.Стыдно за Россию! Во многих странах индексация
    пенсии не зависит от работы.К примеру, взять хотяб нищую Латвию.
    Ну,а в России,кормят стариков обещаниями, чуть-чуть потерпите,десять годиков,мы еще не разбогатели,а вам (Так думают)на том свете индексация не нужна.

  2. 09.12.2020, 18:13
    Гость: Время Ч.

    Там имелось ввиду что возраст "обузы" от 55 лет.Надо не только уметь читать, а еще надо и понимать прочитанное. С 55 лет уже некоторые на пенсию идут, у кого горячая сетка, а раньше женщины уходили на пенсию в этом возрасте. Думаете они сами себя обузой посчитали? Это ведь люди рожденные в СССР и получившие там же воспитание.

  3. 09.12.2020, 17:32
    Гость: это точно

    Половина этой самой молодежи имеет средства на пожрать лишь потому что их родителям или бабкам еще платят пенсию.

  5. 09.12.2020, 15:40
    Гость: Семён

    Своих родителей, деда с бабушкой, которые нянчили их, когда они гадили в штанишки, эта молодёж тоже считает обузой?

    Это просто моральные уроды, которые думают, что они никогда не состарятся....

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