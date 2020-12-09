Четверть россиян считают стариков «обузой для молодежи»
Почти четверть россиян признались в том, что считают старшее поколение "обузой для молодежи", пишет РБК со ссылкой на данные глобального исследования, проведенного сообществом GlobalNR при участии компании "Ромир".
Согласно результатам исследования, полностью данный тезис поддерживают 8% респондентов, 17% заявили, что "частично согласны".
Полное несогласие с данным утверждением выразили 31% россиян.
Отмечается, что чаще всего "обузой" старшее поколение называют респонденты в возрасте от 55 лет (41%), в других возрастных группах с этим утверждением в той или иной степени согласились 17-18%.
По данным экспертов GlobalNR, результаты опроса в России оказались близки ко взглядам западных стран. Так в Италии, США, Великобритании "обузой для молодежи" стариков считают 22-23% населения. А вот в Германии с подобным тезисом согласились лишь 18% опрошенных. Меньше всего приверженцев подобной формулировки обнаружилось в Бразилии, там так считают лишь 13% респондентов.
Отмечается, что в Азии население относится еще менее трепетно к старшему поколений. Так, в Индии стариков назвали "обузой" более 54% опрошенных, в Южной Корее - 42%.
Исследование GlobalNR проводилось в апреле 2020 года в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланде, Южной Корее. Всего были опрошены более 7100 респондентов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Получая мизерную пенсию старие люди идут и работают с последних сил.
А как родное государство к ним относится?? Не работай и только тогда будет индексация пенсии.Стыдно за Россию! Во многих странах индексация
пенсии не зависит от работы.К примеру, взять хотяб нищую Латвию.
Ну,а в России,кормят стариков обещаниями, чуть-чуть потерпите,десять годиков,мы еще не разбогатели,а вам (Так думают)на том свете индексация не нужна.
Там имелось ввиду что возраст "обузы" от 55 лет.Надо не только уметь читать, а еще надо и понимать прочитанное. С 55 лет уже некоторые на пенсию идут, у кого горячая сетка, а раньше женщины уходили на пенсию в этом возрасте. Думаете они сами себя обузой посчитали? Это ведь люди рожденные в СССР и получившие там же воспитание.
Половина этой самой молодежи имеет средства на пожрать лишь потому что их родителям или бабкам еще платят пенсию.
Уверен ,разворовывающие пенсионный фонд не считают стариков обузой.
Своих родителей, деда с бабушкой, которые нянчили их, когда они гадили в штанишки, эта молодёж тоже считает обузой?
Это просто моральные уроды, которые думают, что они никогда не состарятся....