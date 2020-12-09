Четверть россиян считают стариков «обузой для молодежи»

10:00 9.12.2020

Почти четверть россиян признались в том, что считают старшее поколение "обузой для молодежи", пишет РБК со ссылкой на данные глобального исследования, проведенного сообществом GlobalNR при участии компании "Ромир".

Согласно результатам исследования, полностью данный тезис поддерживают 8% респондентов, 17% заявили, что "частично согласны".

Полное несогласие с данным утверждением выразили 31% россиян.

Отмечается, что чаще всего "обузой" старшее поколение называют респонденты в возрасте от 55 лет (41%), в других возрастных группах с этим утверждением в той или иной степени согласились 17-18%.

По данным экспертов GlobalNR, результаты опроса в России оказались близки ко взглядам западных стран. Так в Италии, США, Великобритании "обузой для молодежи" стариков считают 22-23% населения. А вот в Германии с подобным тезисом согласились лишь 18% опрошенных. Меньше всего приверженцев подобной формулировки обнаружилось в Бразилии, там так считают лишь 13% респондентов.

Отмечается, что в Азии население относится еще менее трепетно к старшему поколений. Так, в Индии стариков назвали "обузой" более 54% опрошенных, в Южной Корее - 42%.

Исследование GlobalNR проводилось в апреле 2020 года в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланде, Южной Корее. Всего были опрошены более 7100 респондентов.