МЧС ужесточило требования к разведению костров на дачных участках

06:58 10.12.2020

С 1 января 2021 года вступят в силу новые правила противопожарного режима, регулирующие помимо прочего и разведение открытого огня во дворах частных домов.

Как пишет "Российская газета", со ссылкой на МЧС РФ, запреты, изложенные в правилах не категоричные и не абсолютные. Так, владельцы дач по-прежнему смогут разводить огонь в несгораемых емкостях, но на расстоянии не менее 5 метров от придворовых построек.

Данное правило распространяется на любые способы и цели разжигания огня, включая мангалы и другие несгораемые емкости, предназначенные для приготовления пищи.

Также с 1 января будет запрещено устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, а также относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.

Стихийно возникшие свалки поджигать запрещено.

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