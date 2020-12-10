МЧС ужесточило требования к разведению костров на дачных участках

С 1 января 2021 года вступят в силу новые правила противопожарного режима, регулирующие помимо прочего и разведение открытого огня во дворах частных домов.

Как пишет "Российская газета", со ссылкой на МЧС РФ, запреты, изложенные в правилах не категоричные и не абсолютные. Так, владельцы дач по-прежнему смогут разводить огонь в несгораемых емкостях, но на расстоянии не менее 5 метров от придворовых построек. 

Данное правило распространяется на любые способы и цели разжигания огня, включая мангалы и другие несгораемые емкости, предназначенные для приготовления пищи. 

Также с 1 января будет запрещено устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, а также относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества. 

Стихийно возникшие свалки поджигать запрещено.

В МЧС также предложили ужесточить наказание за поджог леса 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.12.2020, 10:40
    Гость: В.М.

    За умышленный поджог леса нужно вешать поджигателя на ближайшем уцелевшем дереве.

  2. 10.12.2020, 10:35
    Гость: шаман

    Чего только не придумают в России, имеющие временную власть чиновники:"обнуление",невозможность наказания чиновника за административные нарушения и уголовные преступления,теперь вот листья на даче жечь нельзя,а ТАЙГА, КАК ГОРЕЛА И БУДЕТ ГОРЕТЬ несмотря на "запреты" МЧС.

Выбор читателей
Социал-дарвинизм косит россиян
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Стала известна новая должность Анатолия Чубайса
Рогозин представил травматический пистолет производства «Роскосмоса»
Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
В мэрии Москвы объяснили утечку данных 300 тыс. переболевших COVID
Фото с сайта kremlin.ru
Путин потребовал не допустить проблем с продуктами, как в СССР
Фото с сайта pixabay.com
Турция отказалась от российской вакцины «Спутник V»
Бывшего топ-менеджера «Ростеха» Лалетину заподозрили в мошенничестве
Минздрав Турции допустил возможность закупки российской вакцины
17 штатов США поддержали иск Техаса об отсрочке назначения выборщиков
Белоруссия запретила выезд из страны через наземные пункты пропуска
Минздрав обновил перечень медицинских показаний для аборта