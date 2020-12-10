МЧС ужесточило требования к разведению костров на дачных участках
С 1 января 2021 года вступят в силу новые правила противопожарного режима, регулирующие помимо прочего и разведение открытого огня во дворах частных домов.
Как пишет "Российская газета", со ссылкой на МЧС РФ, запреты, изложенные в правилах не категоричные и не абсолютные. Так, владельцы дач по-прежнему смогут разводить огонь в несгораемых емкостях, но на расстоянии не менее 5 метров от придворовых построек.
Данное правило распространяется на любые способы и цели разжигания огня, включая мангалы и другие несгораемые емкости, предназначенные для приготовления пищи.
Также с 1 января будет запрещено устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, а также относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.
Стихийно возникшие свалки поджигать запрещено.
В МЧС также предложили ужесточить наказание за поджог леса
Комментарии читателей Оставить комментарий
За умышленный поджог леса нужно вешать поджигателя на ближайшем уцелевшем дереве.
Чего только не придумают в России, имеющие временную власть чиновники:"обнуление",невозможность наказания чиновника за административные нарушения и уголовные преступления,теперь вот листья на даче жечь нельзя,а ТАЙГА, КАК ГОРЕЛА И БУДЕТ ГОРЕТЬ несмотря на "запреты" МЧС.