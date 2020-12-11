Генрокуратура потребовала отменить штраф для хосписа «Дом с маяком»

19:11 11.12.2020

В деле детского хосписа «Дом с маяком» нет состава преступления, убеждены в Генпрокуратуре. По этой причине ведомство предложило суду отменить штраф в 200 тысяч рублей, наложенный на учреждение.

Согласно пресс-релизу Генпрокуратуры, ведомство провело проверку еще не вступившего в силу приговора суда, признавшего хоспис виновным по статье КоАП о нарушении правил оборота наркотических средств.

«По ряду существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела, Зюзинским межрайонным прокурором Москвы на постановление районного суда принесен протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения», — говорится в заявлении ведомства.

Рассмотрение протеста намечено на понедельник, 14 декабря. Глава благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сказала в беседе с РБК, что прокуратура действительно обжаловала законность иска к учреждению.

В конце ноября правоохранительные органы предъявили хоспису обвинения в нарушении оборота наркотических веществ.

«В МВД поступила жалоба на то, что хоспис выписывает [одному из детей] Коле неправомерно много наркотических препаратов, я Колю «обклеиваю» фентаниловым пластырем, из-за чего он все время спит, и еще его лекарства незаконно распространяю», — сказала глава хосписа Лидия Мониава. Она подтвердила неточности в документах, но объяснила их тем, что хоспис только начал работать с наркотическими препаратами и пока еще учится вести документацию должным образом.