Минтруд РФ предложил упростить порядок установления первичной инвалидности

06:56 11.12.2020

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления правительства, упрощающий порядок установления первичной инвалидности на время пандемии COVID-19, пишет газета "Известия".

Предполагается, что на время пандемии, граждане, которые подают на установление инвалидности, смогут не проходить дополнительные медицинские обследования и лишний раз не ложиться в больницу, если медицинская организация уже подтвердила тяжелое состояние и нарушение функций организма.

Отмечается, что данная мера коснется тех случаев, когда пациента впервые направляют на медико-социальную экспертизу (МСЭ; часть процедуры оформления инвалидности). Речь идет, в первую очередь, о тех гражданах, которые получили травмы или на протяжении длительного времени страдают от заболевания. В медкартах таких пациентов есть достаточное количество первичной информации, позволяющей установить инвалидность.

На сегодняшний день гражданам, для того, чтобы подтвердить серьезный сбой в работе организма, мешающий нормальной жизнедеятельности, приходится лежать в больнице дважды: в самом начале заболевания, и затем - чтобы пройти комиссию и подтвердить, что недуг влияет на качество жизни.