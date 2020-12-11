Минтруд РФ предложил упростить порядок установления первичной инвалидности

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления правительства, упрощающий порядок установления первичной инвалидности на время пандемии COVID-19, пишет газета "Известия". 

Предполагается, что на время пандемии, граждане, которые подают на установление инвалидности, смогут не проходить дополнительные медицинские обследования и лишний раз не ложиться в больницу, если медицинская организация уже подтвердила тяжелое состояние и нарушение функций организма.

Отмечается, что данная мера коснется тех случаев, когда пациента впервые направляют на медико-социальную экспертизу (МСЭ; часть процедуры оформления инвалидности). Речь идет, в первую очередь, о тех гражданах, которые получили травмы или на протяжении длительного времени страдают от заболевания. В медкартах таких пациентов есть достаточное количество первичной информации, позволяющей установить инвалидность.

На сегодняшний день гражданам, для того, чтобы подтвердить серьезный сбой в работе организма, мешающий нормальной жизнедеятельности, приходится лежать в больнице дважды: в самом начале заболевания, и затем - чтобы пройти комиссию и подтвердить, что недуг влияет на качество жизни. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.12.2020, 08:10
    Гость: stalker

    Заметьте, что данное упрощение введено только на время "пандемии ковид-19", хотя у нас на официальном уровне никто наличие в стране эпидемии (пандемии) не признал. То есть, умерших много, заболевших миллионы, ограничения введены и за них штрафуют, а эпидемии (пандемии) как бы нет. Теперь о нововведении. Оно установлено только на время. А что будет потом, когда о "победе" над ковид-19 будет заявлено ? А потом все вернутся на круги своя. И гражданам для подтверждения своей инвалидности придется проходить двойное обследование. И ради чего ? Ради нищенской социальной выплаты. Издевательство над людьми и ничего более.

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