Мэрия Москвы пообещала подорожание транспорта в пределах инфляции

17:13 12.12.2020

В течение 2021 года повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы не превысит уровня инфляции, заявил заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

"Думаю, что, как обычно, эти тарифы не будут превышать индексации на уровень инфляции, это будут совершенно небольшие повышения. А по ряду билетов, мы считаем, что вообще повышений не будет", - приводит его слова "Интерфакс".

По словам Ликсутова, в ближайшее время вопрос о тарифах на проезд будет вынесен на заседании правительства Москвы.