В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за клевету в интернете

© KM.RU, Алексей Белкин

В России предложили ввести уголовную ответственность за клевету в интернете. Соответствующий законопроект в Госдуму внес первый зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Большинство сайтов в интернете не зарегистрированы как СМИ, хотя их аудитория по охвату часто значительно превосходит традиционные СМИ, говорится в пояснительной записке. В связи с этим автор законопроекта предложил дополнить ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета) положением, которое введет уголовную ответственность за клевету, «совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных», пишет РБК.

Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение наказания, предусмотренного ст. 128.1 УК РФ:

  • за клевету в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ либо совершенной публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, максимальное наказание может составить до двух лет лишения свободы;
  • за клевету, совершенную с использованием служебного положения, — до трех лет лишения свободы;
  • за клевету о том, что лицо страдает опасным для окружающих заболеванием, — до четырех лет лишения свободы;
  • за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, — до пяти лет лишения свободы.

Правительство поддержало этот законопроект. Верховный суд в заключении отметил, что предложение Вяткина не вызывает «концептуальных возражений».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.12.2020, 00:28
    Гость: конечно же, под действие новых ужесточений не попадет

    "СССР не производил ничего, кроме галош"

  3. 14.12.2020, 23:45
    Гость: Франц Клинцевич

    В первую очередь наказание за клевету распостранится, для тех, кто исповедует социалистический строй.

Все комментарии (22)
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