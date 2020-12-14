В Армении объявят трехдневный траур

В Армении с 19 декабря будет объявлен трехдневный траур, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление премьер-министра республики Никола Пашиняна.

"19 декабря - сороковой день прекращения боевых действий в Карабахе и в этой связи 19 декабря будет объявлен трехдневный траур", - заявил Пашинян на своей странице в фейсбуке.

По его словам, в субботу в Ереване будет организовано "Шествие памяти" с площади Республики к военному пантеону "Ераблур".

Премьер Армении также отметил, что вскоре начнется процесс обмена пленными с Азербайджаном. "Мы приблизились к моменту возвращения первой группы военнопленных", - сказал Пашинян.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 по Москве 10 ноября. В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.12.2020, 22:26
    Гость: алварез

    Кто вы? Ты знаешь кто я? Нашлась тоже нация вечно угнетённая со времён динозавров.

  3. 14.12.2020, 18:58
    Гость: замечание вскользь

    Так вы же тоже все время ноете... По части "неблагодарности" окружающих В общем, чия бы мычала...

  5. 14.12.2020, 16:51
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    Уж более ста лет назад получили армяне от турок знатный урок толерантности по армянски. Но черного кобеля не отмоешь до бела, армяне, щелкая зубами и глядя на недоступный им Арарат переключились грызть своих соседей, еще при СССР разогнав всех из пределов своих засушливых земель, а затем и вообще отхватили Карабах, населенный и азерами. Что поделаешь, гены сильнее уроков! Соседям не приходится надеяться, что последнее( по номеру, а не по китайской манере) предупреждение пойдет им в прок. Как поступают кинологи с псом бойцовской породы, потерявшим берега и кидающимся на людей?
    Армянам в Ереване стоит воду фонтанчиков, символически обозначающих чреду прошедших лет их истории, на улице длинной, упирающейся на какой то не впечатляющий холмик (а может я забыл, и там не холмик а совсем даже болотце), пришедшихся на послерезневый период, окрасить в черный цвет своих пышных безвкусных надгробий, так непотребно испохабивший вид наших кладбищ с их спокойными умиротворяющими тонами надгробий, на которых никогда не встретишь высеченных изображения компаний самодовольных жирных усатых людей.
    Я не немец, и я не из Берлину, но вот вам абзац из по немецки длинного предложения.

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