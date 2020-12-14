В Армении объявят трехдневный траур

13:24 14.12.2020

В Армении с 19 декабря будет объявлен трехдневный траур, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление премьер-министра республики Никола Пашиняна.

"19 декабря - сороковой день прекращения боевых действий в Карабахе и в этой связи 19 декабря будет объявлен трехдневный траур", - заявил Пашинян на своей странице в фейсбуке.

По его словам, в субботу в Ереване будет организовано "Шествие памяти" с площади Республики к военному пантеону "Ераблур".

Премьер Армении также отметил, что вскоре начнется процесс обмена пленными с Азербайджаном. "Мы приблизились к моменту возвращения первой группы военнопленных", - сказал Пашинян.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 по Москве 10 ноября. В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент.