Росгвардия запросила почти 11 млрд рублей на цифровизацию

12:56 14.12.2020

Росгвардия попросила 10,8 миллиарда рублей из бюджета на цифровизацию, что «выглядит скромно» по сравнению с требованиями МВД и ФСИН. Об этом пишет «Коммерсант». Аналитики предупредили, что система цифровизации силовых структур «остается непрозрачной».

Согласно запросу, 6,7 миллиарда рублей требуется на поддержку существующей IT-инфраструктуры и сервисов, которые запустят в ближайшие годы. В том числе, 470 миллионов пойдет на «эксплуатацию печатающих устройств». 3,8 миллиарда рублей пойдет на перевод государственных услуг в онлайн (лицензирование частной охранной деятельности, разрешение на владение оружием и работу частных детективных агентств).

Еще 185,4 миллиона рублей Росгвардия просит выделить на поддержку и обновление системы централизованного учета оборота гражданского оружия. Минувшим летом Росгвардия заказала у НИИ «Восход» IT-платформу для отслеживания оружия от завода до прилавка за 540 миллионов рублей. Наконец, 373 миллионов рублей требуется ведомству на дооснащение телекоммуникационной инфраструктурой и оборудованием.

СМИ пишут, что запрос Росгвардии «выглядит скромно» на фоне запросов МВД и ФСИН. Так, полиции для цифровизации необходимо 55 миллиардов рублей, а ФСИН — 25 миллиарда рублей. Эксперты убеждены, что необходимо проводить независимую оценку цифровизации силовиков, которая все еще «остается непрозрачной».