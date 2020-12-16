Собянин сохранит ограничения по COVID-19 на ближайшие месяцы

15:07 16.12.2020

В Москве ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, в 2021 году продолжат действовать в ближайшие месяцы. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

«В 2021 году, скорее всего, сохранятся ограничения по коронавирусу, хоть и мягкие», — сказал Собянин в ходе выступления с отчетом в Мосгордуме.

Градоначальник отметил, что власти столицы готовы продлевать действующие и вводить новые меры поддержки бизнеса. По словам мэра, сохранится программа 13 субсидий и льготного кредитования малого и среднего бизнеса в 2021 году. При этом Сергей Собянин назвал главной мерой поддержки экономики возможность работать без карантинных ограничений и масштабных локдаунов, а не «бюджетные вливания».

По данным мэрии, из-за пандемии потери доходов бюджета Москвы превысят 600 миллиардов рублей. Порядка 300 миллиардов рублей от этого составят выпадающие доходы, а еще столько же — незапланированные траты на борьбу с COVID-19. При этом столица продолжает выполнять соцобязательства, а инвестиции в основной капитал в текущем году выросли на 2% (более 3 триллионов рублей), передает РИА Новости.

Мэр Москвы выразил надежду, что в 2021 году экономика города начнет возвращаться к устойчивому росту. При этом Собянин подчеркнул, что Москва выдержала удар пандемии.