Собянин сохранит ограничения по COVID-19 на ближайшие месяцы

© KM.RU, Кирилл Дуболев

В Москве ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, в 2021 году продолжат действовать в ближайшие месяцы. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

«В 2021 году, скорее всего, сохранятся ограничения по коронавирусу, хоть и мягкие», — сказал Собянин в ходе выступления с отчетом в Мосгордуме.

Градоначальник отметил, что власти столицы готовы продлевать действующие и вводить новые меры поддержки бизнеса. По словам мэра, сохранится программа 13 субсидий и льготного кредитования малого и среднего бизнеса в 2021 году. При этом Сергей Собянин назвал главной мерой поддержки экономики возможность работать без карантинных ограничений и масштабных локдаунов, а не «бюджетные вливания».

По данным мэрии, из-за пандемии потери доходов бюджета Москвы превысят 600 миллиардов рублей. Порядка 300 миллиардов рублей от этого составят выпадающие доходы, а еще столько же — незапланированные траты на борьбу с COVID-19. При этом столица продолжает выполнять соцобязательства, а инвестиции в основной капитал в текущем году выросли на 2% (более 3 триллионов рублей), передает РИА Новости.

Мэр Москвы выразил надежду, что в 2021 году экономика города начнет возвращаться к устойчивому росту. При этом Собянин подчеркнул, что Москва выдержала удар пандемии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.12.2020, 18:38
    Гость: Спасибо,

    кормилец наш! От лица всех пенсионеров и инвалидов старше 65 лет за запрет льготного роезда на московском транспорте.
    Пламенное тебе мерси. Чтоб ты этими деньгами подавился.

  3. 16.12.2020, 16:16
    Гость: Вадим

    Прикольно, мигрантов завозят в Москву спецбортами из Бишкека, а москвичей сажают под домашний арест.

  4. 16.12.2020, 15:32
    Гость: ха

    "назвал главной мерой поддержки экономики возможность работать без карантинных ограничений и масштабных локдаунов," - ну вот и пришло время, когда главной помощью от государства стало то, что оно обещает не создавать препятствия и проблемы в работе.

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