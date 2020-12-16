Еврокомиссия внесла «ВКонтакте» и Telegram в «пиратский список»

Европейская комиссия (ЕК) включила российскую социальную сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента, сообщает "Интерфакс".

Список, созданный в 2018 году, содержит 4 раздела: онлайн-сервисы, предоставляющие или облегчающие доступ к пиратскому контенту, платформы для онлайн-торговли, интернет-аптеки и сервисы, распространяющие лекарства, и офлайновые торговые площадки.

Telegram и "ВКонтакте" попали в раздел онлайн-сервисов, так как первый не реагирует на жалобы правообладателей, кроме того он содержит публичные каналы, позволяющие обмениваться пиратским контентом. Что касается "ВКонтакте", то соцсеть дает доступ к нелегальным фильмам, в частности через встроенный плеер, а также к книгам.

Отмечается, что оба ресурса возражали против включения их в список и заявляли, что ведут борьбу с распространением нелегального контента.

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