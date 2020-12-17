Главу ЦИК Эллу Памфилову наградили медалью «За заслуги перед обществом»

20:48 17.12.2020

Общественная палата РФ наградила председателя ЦИК России Эллу Памфилову медалью «За заслуги перед обществом». Во время мероприятия работу Центризбиркома по общественному наблюдению назвали «беспрецедентной по своему масштабу», пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во время своего выступления Памфилова на пленарном заседании Общественной палаты поблагодарила сотрудников за совместный труд. Его результатом, по словам главы ЦИКа, стало принятие поправок к Конституции РФ, в которой «выведены на новый уровень базовые ценности, близкие и дорогие нашему народу».

Глава Общественной палаты Лидия Михеева наградила Памфилову со словами: «Мы очень ценим помощь ЦИК России в рамках подготовки и проведения процедур общественного наблюдения. Они были беспрецедентными по своему масштабу».