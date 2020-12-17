СК начал проверку после жалобы медиков Путину

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Следователи Мурманской области начали проверку по информации о неполучении медиками в Коле надбавок за работу с ковидыми пациентами. Жалоба на это прозвучала в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

В ходе пресс-конференции с главой государства волонтёр в колл-центре зачитал обращение медиков из Колы Мурманской области, которые пожаловались на то, что ни разу с начала пандемии не получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Ранее стало известно, что министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев выехал в город Колу сразу после того, как прозвучал вопрос.

"В ходе прямой линии с президентом Российской Федерации озвучена информация о неполучении медицинскими работниками в городе Коле выплат за работу с пациентами, больными коронавирусной инфекцией. Региональным следственным управлением инициирована доследственная проверка по данному факту", - цитирует сообщение пресс-службы регионального СК РИА Новости.

В настоящее время устанавливаются причины невыплаты предусмотренного законом материального стимулирования медикам.

Ранее стало известно о начатой проверке прокуратурой Рязанской области сообщения в ходе пресс-конференции президента о невыдаче лекарств от коронавируса.

"Прокуратура Рязанской области начала проверку о необеспечении лекарствами от коронавируса. Будет найден гражданин, который, возможно, не получил этого лечения, и установлены все обстоятельства", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря регионального ведомства Юлия Ромашкина.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.12.2020, 18:10
    Гость: stalker

    Это что у нас за государство такое, если все начинает работать с очередного пинка сверху ? А если бы этой жалобы в прямом эфире не было ? Так и остались бы медики при своем интересе ? У нас чиновники не закона боятся, а только начальство. Этакое телефонное право. И чем выше начальство, тем оперативнее вопросы решаются.

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