Минпромторг выступил против запрета пластиковых пакетов

11:20 18.12.2020

Госкомитет Белоруссии по стандартизации выступил с инициативой запретить оборот некоторых видов пластиковой упаковки на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС; Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Однако Минпромторг России не поддержал идею, пишет РБК.

Изначально предполагалось, что под запрет попадут полиэтиленовые пакеты толщиной до 50 мкм, этикетки из поливинилхлорида (ПВХ) на пластиковых бутылках, упаковка из вспененного полистирола (лотки из мягкого пластика для хранения пищевой продукции) и упаковка из разлагаемого пластика с добавлением катализатора (биоразлагаемые пакеты).

Согласно протоколу совещания и приложенной к нему справке, Минпромторг выступил против большинства инициатив Минска. Российское ведомство посчитало предложения недостаточно аргументированными. В Минпромторге считают, что следует сначала изучить влияние запретов на рынки ЕАЭС. Также отмечается, что ограничения будут нарушать правила, действующие в связи с пандемией COVID-19: маски нужно выбрасывать в завязанных полиэтиленовых пакетах.

Представитель «Сибура» (компания также участвовала в совещании членов ЕАЭС) солидарен с тем, что запрет на использование отдельных видов упаковки, в частности пластиковых пакетов, может привести к необоснованным издержкам производителей (в том числе конечной продукции), предприятий торговли и, как следствие, конечного потребителя. Помимо «Сибура» полиэтилен в РФ выпускают еще несколько десятков крупных компаний, включая «Казаньоргсинтез», «Уфаоргсинтез», «Томскнефтехим», «Салаватнефтеоргсинтез» и «Полипластик-Технопол».

В протоколе отмечено, что позицию Москвы поддержали представители Казахстана.