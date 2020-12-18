Минпромторг выступил против запрета пластиковых пакетов
Госкомитет Белоруссии по стандартизации выступил с инициативой запретить оборот некоторых видов пластиковой упаковки на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС; Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Однако Минпромторг России не поддержал идею, пишет РБК.
Изначально предполагалось, что под запрет попадут полиэтиленовые пакеты толщиной до 50 мкм, этикетки из поливинилхлорида (ПВХ) на пластиковых бутылках, упаковка из вспененного полистирола (лотки из мягкого пластика для хранения пищевой продукции) и упаковка из разлагаемого пластика с добавлением катализатора (биоразлагаемые пакеты).
Согласно протоколу совещания и приложенной к нему справке, Минпромторг выступил против большинства инициатив Минска. Российское ведомство посчитало предложения недостаточно аргументированными. В Минпромторге считают, что следует сначала изучить влияние запретов на рынки ЕАЭС. Также отмечается, что ограничения будут нарушать правила, действующие в связи с пандемией COVID-19: маски нужно выбрасывать в завязанных полиэтиленовых пакетах.
Представитель «Сибура» (компания также участвовала в совещании членов ЕАЭС) солидарен с тем, что запрет на использование отдельных видов упаковки, в частности пластиковых пакетов, может привести к необоснованным издержкам производителей (в том числе конечной продукции), предприятий торговли и, как следствие, конечного потребителя. Помимо «Сибура» полиэтилен в РФ выпускают еще несколько десятков крупных компаний, включая «Казаньоргсинтез», «Уфаоргсинтез», «Томскнефтехим», «Салаватнефтеоргсинтез» и «Полипластик-Технопол».
В протоколе отмечено, что позицию Москвы поддержали представители Казахстана.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну если сравнивать нынешнее время с советским, то пару примеров приведет каждый, если имеет хоть каплю объективности.
1. Изобилие продуктовых товаров, так и всех прочих на полках магазинов. Все советское время я ездил в гости к родственникам в Орел только с сумкой, доверху набитой колбасой, мясом, маслом и т.п. Потому что в Орле этого было не достать. Либо не было вовсе, либо можно было поймать лишь при очень большом везении. А сейчас у меня другая проблема - что купить родне в подарок, потому что и в Орле все это есть.
2. В СССР я был на ставке инженера в 130 руб., ну премия еще 20, и хоть разорвись, а больше заработать я не мог. Сейчас я по-прежнему инженер, но помимо ставки мы работаем еще по договорам с предприятиями. В итоге в иные месяцы мой доход превышает 150 тыс. руб.
3. В СССР в социальном плане мой статус был на уровне плинтуса, потому что ИТР считались гнилой прослойкой в сравнении с рабочим классом. Это отражалось как в оплате труда, так и в том, что по указанию горкома КПСС из овощных баз в ночную смену мы не вылезали всю осень. А сейчас я уважаемый человек, потому что никто не гоняет меня в овощехранилище и зарабатываю я больше поболе простого работяги.
если ввести залоговую стоимость, то ничего валяться не будет.
Как это чиновники Минпромторга посмели идти поперек указания президента страны когда он простым языком на пресс-конференции приказал решить мусорную проблему через кругооборот,то есть повторное использование тары и упаковок (как это было в СССР). Нужно гнать этих вредителей природы из руководства и направить на работу в мусорные полигоны вилами разгребать горы мусора из не разлагаемого полиэтилена.
Самое главное преступление системы, которую в РФ упорно внедряют уже в течение 20 лет, заключается в том, что все делается только во вред людям и только ради денег для карманов кучки нелюдей. Кстати эти нелюди, в итоге, сгинут вместе со всеми.
Может кто нибудь мне сможет перечислить, что сделано с помощью власти полезного в РФ для всех (именно для всех!)жителей России за последние 20 лет: для их образования, здоровья, дальнейшего развития лучших человеческих качеств? Ну, хотя бы пяток примеров...
Можно начать с КРЫМНАШ, хотя это еще вопрос....!
Только через авоськи и упаковочную бумагу улучшим экологию в стране.