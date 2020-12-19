Кабмин поддержал законопроект о запрете журналистам участвовать в митингах
Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, согласно которому журналисты не смогут одновременно участвовать в массовой акции и освещать ее, сообщает "Интерфакс".
Автором законопроекта выступил депутат Дмитрий Вяткин.
Согласно документу, журналист в ходе освещения массовой акции должен иметь при себе отличительный знак работника СМИ, а утверждать форму такого знака должны Роскомнадзор, МВД и отраслевые объединения журналистов.
В своем отзыве кабинет министров отметил, что МВД не отвечает за сферу СМИ.
Законопроект также предлагает закрепить на законодательном уровне, что цепочка одиночных пикетов может быть признана судом массовым мероприятием, и предусмотреть запрет проведения митингов, шествий и других массовых мероприятий рядом со зданиями оперативных служб.
Также предлагается обязать организатора публичного мероприятия указывать в уведомлении о его проведении сведения о формах и методах организации санитарного обслуживания акции.
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