На единый национальный план выделят более 39 триллионов рублей

19:28 23.12.2020

В России на выполнение единого национального плана выделят более 39 триллионов рублей в течение трех лет, сообщил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам премьер-министр Михаил Мишустин.

"При подготовке единого плана была проведена большая работа, в Центре национальных проектов были сформированы 25 межведомственных рабочих групп. В них вошли сотни человек почти из всех министерств и ведомств. Они тщательно рассматривали все детали, осуществляли декомпозицию национальных целей развития", - приводит слова Мишустина РИА Новости.

Глава кабмина предложил одобрить представленный план по достижению национальных целей, чтобы с 1 января можно было начать его выполнение. Мишустин подчеркнул, что документ определяет зону ответственности перед каждым министерством, ведомством, властями регионов, ставит конкретные задачи.

"Каждый шаг и каждое мероприятие способствуют достижению общего результата. Прежде всего повышению уровня жизни людей, формированию комфортной среды для развития", — добавил премьер.

В мае 2020 года Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов до 2030 года. К этому времени поручено в два раза снизить уровень бедности по сравнению с 2017 годом, обеспечить устойчивый рост доходов граждан и темпы роста ВВП выше среднемировых при сохранении макроэкономической стабильности. Для этого правительству при участии Госсовета поручили скорректировать национальные проекты и разработать план восстановления экономики.

