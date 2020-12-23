На единый национальный план выделят более 39 триллионов рублей
В России на выполнение единого национального плана выделят более 39 триллионов рублей в течение трех лет, сообщил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам премьер-министр Михаил Мишустин.
"При подготовке единого плана была проведена большая работа, в Центре национальных проектов были сформированы 25 межведомственных рабочих групп. В них вошли сотни человек почти из всех министерств и ведомств. Они тщательно рассматривали все детали, осуществляли декомпозицию национальных целей развития", - приводит слова Мишустина РИА Новости.
Глава кабмина предложил одобрить представленный план по достижению национальных целей, чтобы с 1 января можно было начать его выполнение. Мишустин подчеркнул, что документ определяет зону ответственности перед каждым министерством, ведомством, властями регионов, ставит конкретные задачи.
"Каждый шаг и каждое мероприятие способствуют достижению общего результата. Прежде всего повышению уровня жизни людей, формированию комфортной среды для развития", — добавил премьер.
В мае 2020 года Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов до 2030 года. К этому времени поручено в два раза снизить уровень бедности по сравнению с 2017 годом, обеспечить устойчивый рост доходов граждан и темпы роста ВВП выше среднемировых при сохранении макроэкономической стабильности. Для этого правительству при участии Госсовета поручили скорректировать национальные проекты и разработать план восстановления экономики.
Комментарии читателей Оставить комментарий
остаётся исправно заниматься продажничеством.
Воруют-воруют, а все им мало. Ещё денег выделили, чтоб украсть.
Хорошо бы увидеть этот "единый национальный государственный план", он же должен быть уже разработан детально и по годам, раз деньги уже просчитаны, они же не с потолка взялись. Кто автор такого плана? Кто знает, где можно почитать?
Или это снова очередные хотелки для очередной "пресс-конференции"?
Хорошо бы еще знать ответственных за каждый пункт и опубликованные отчеты за выполнение.
Это видимо новый национальный план воровства. Мы уже рывок совершили,закрепили результаты. Наши олигархи имеют капитал больше бюджета страны. Нельзя останавливаться на достигнутом,надо двигаться дальше. Нужно сокращать расходы на медицину,образование,социальные нужды,у брать вообще пенсии. Необходимо оказывать помощь Карабаху,Сирии,Ливии и т.д. ,нашим "друзьям".
Я
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.
Я радуюсь
маршу,
которым идем
в работу
и в сраженья.