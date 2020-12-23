СК возбудил дело об осквернении памятника советским воинам в Литве

15:16 23.12.2020

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Литве, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

По версии следствия, не позднее 25 ноября 2020 года неизвестные облили краской находящиеся на братском кладбище в городе Обяляй памятник бойцам Красной армии и могильные плиты, а также нанесли оскорбительную символику в виде крестов и свастики.

«Следствием установлено, что подобные действия являются неуважением к символам воинской славы Российской Федерации как правопреемницы СССР», — говорится в заявлении Петренко.

По данному факту ведомством была проведена доследственная проверка, по ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»).

В Следственном комитете подчеркнули, что злоумышленники своими действиями продемонстрировали «свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом».