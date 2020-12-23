СК возбудил дело об осквернении памятника советским воинам в Литве

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Литве, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление официального представителя СК РФ Светланы Петренко. 

По версии следствия, не позднее 25 ноября 2020 года неизвестные облили краской находящиеся на братском кладбище в городе Обяляй памятник бойцам Красной армии и могильные плиты, а также нанесли оскорбительную символику в виде крестов и свастики.

«Следствием установлено, что подобные действия являются неуважением к символам воинской славы Российской Федерации как правопреемницы СССР», — говорится в заявлении Петренко.

По данному факту ведомством была проведена доследственная проверка, по ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»).

В Следственном комитете подчеркнули, что злоумышленники своими действиями продемонстрировали «свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 23.12.2020, 18:51
    Гость: Осквернение символов воинской славы России

    Почему именно России? Здесь должно было быть принято совместное постановление стран СНГ. Или России добровольно вышла из этого союза? Известно, что в Литве имеются памятники Сталину, находящиеся в парках. И никто их не оскверняет. Это случайный факт. Нечего раздувать.

  5. 23.12.2020, 17:35
    Гость: Ещё по одной

    А как вы хотели? Малые народности наконец- то вырвались из под ига старшего брата , который действительно им был братом! Теперь у них одна дорога - вассальное житие во пасти действительных хищников , по другому с малыми народами , проигравшими историческую конкуренцию и быть сегодня не может. Если процесс их кабализации раньше сдерживал коммунистический интернационал, то его уже нет. Поэтому не понятны действия российской власти , направленные на удержание этой кабализации, кабализировали бы сами. Не можите? Не мешайте другим, а затем уже и выступайте как их правозащитники и хватайте свою долю. Вместо этого какая- то тупая гонка вооружений и надежда решить всё это силой...совковый идиотизм продолжается, увы.

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