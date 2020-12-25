В России отменили досрочные ЕГЭ и ГИА

16:52 25.12.2020

Министерство просвещения отменило проведение досрочного ЕГЭ в 2021 году, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Кравцова.

По словам Кравцова, 2020-2021 год выдался сложным для школьников выпускныв классов.

"В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации, мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов... Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется", - заявил он.

Досрочный период проведения итоговой государственной аттестации для выпускников 9-х классов также отменен.

В 9-х классах школьники будут сдавать два обязательных экзамена: по русскому языку и по математике. Они пройдут с 24 по 28 мая 2021 года. Также девятиклассники будут сдавать один предмет по выбору, сдача экзамена по выбору будет проводиться в форме контрольной работы в своей школе.