На месторождении в НАО произошел разлив нефтепродуктов
Прокуратура Ненецкого автономного округа начала проверку по факту разлива нефтеводосодержащей жидкости на нефтяном месторождении, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
К месту происшествия вылетели представители прокуратуры округа, МЧС, Росприроднадзора и Ростехнадзора.
"В настоящее время участок разгерметизации перекрыт. Опасность попадания жидкости в водные объекты отсутствует. Недропользователем организованы работы по уборке загрязненного слоя снега", - добавили в пресс-службе.
По данным прокуратуры, объём разлива нефтеводосодержащей жидкости составил до 110 кубометров.
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И с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу…