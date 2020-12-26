На месторождении в НАО произошел разлив нефтепродуктов

Прокуратура Ненецкого автономного округа начала проверку по факту разлива нефтеводосодержащей жидкости на нефтяном месторождении, сообщает "Интерфакс" со ссылкой  на пресс-службу ведомства.

К месту происшествия вылетели представители прокуратуры округа, МЧС, Росприроднадзора и Ростехнадзора.

"В настоящее время участок разгерметизации перекрыт. Опасность попадания жидкости в водные объекты отсутствует. Недропользователем организованы работы по уборке загрязненного слоя снега", - добавили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, объём разлива нефтеводосодержащей жидкости составил до 110 кубометров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.12.2020, 23:01
    Гость: В.С. Черномырдин

    И с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу…

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