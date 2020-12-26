Правительство временно запретило госзакупки импортных масок
Правительство временно запретило госзакупки медицинских масок из-за рубежа, за исключением стран ЕАЭС, пишет РБК со ссылкой на соответствующее постановление.
Документ вносит изменения в постановление, принятое в конце апреля, которое установило запрет на допуск промышленных товаров, произведенных иностранными государствами, для госзакупок. Постановление правительства от 23 декабря добавляет в перечень таких товаров «Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок)», «Средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок)», а также «Аппараты дыхательные автономные».
Помимо этого, в список вошли «Одежда защитная огнестойкая» и «Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении головных уборов из текстильных материалов)».
Запрет на госзакупки импортных медицинских масок будет действовать до 31 декабря 2021 года.
Апрельский документ устанавливает ряд исключений, при которых его действие не применяется, в том числе отсутствие подтвержденного производства товара на территории России.
С предложением ограничить госзакупки импортных масок в начале ноября выступил Минпромторг. Министерство разработало соответствующий законопроект и в пояснении к нему указало, что производители масок сокращают объемы производства из-за снижения спроса. Ведомство пояснило, что с марта мощности производств увеличились и на максимуме они выпускают 21 млн масок в сутки. Максимальная среднесуточная потребность населения и организаций в масках — 10,8 млн штук, пояснял Минпромторг. По данным ведомства, без мер господдержки компании не смогут возобновить производство, которое они сейчас сокращают, и на рынке образуется дефицит.
Комментарии читателей Оставить комментарий
собянинских масок резинки отрываются.
Как то странно считают. В сутках 24 часа. Из них человек бодрствует 16 часов. Одна маска на 2 часа. Значит, на день человеку требуется 8 масок. Плюс 2 резервные. В сумме 10 масок на человеко-день. Мало ли порвется резинка, запачкается чем-нибудь. Население, которому маски требуется, скажем, 50 мильенов. Итого 500 мильенов масок в день требуется. А у них только 21 впускают... Всего то для увеличения продаж нужно:
— ввести предельное нормативное время ношения маски - 2 часа;
— обязать наносить на лицевую сторону маски время и дату первого надевания маски крупно контрастным несмываемым маркером;
— ввести штраф за превышение предельного нормативного времени ношения маски.
Штраф можно сделать дифференцированным: до 10 минут нештрафуемо, от 10 минут до 30 минут 500 рублей, от 30 минут до 1 часа 1000 рублей, и т.д.
Для повышения собираемости штрафов передать контроль камерам наблюдения. Для этого время наносить машиночитаемым шрифтом. За отсутствие маркировки на маске сразу штрафовать за полные сутки. Причем штраф не основание для того чтобы не носить маску в оставшееся время.
И все! Заодно и продажи маркеров увеличим.
Ну как же?
У нас теперь не администрация предприятий решает, кому работать, а кому сидеть на удаленке, а мэры и прочие безответственные чиновники.
И льготы отнимают на всякий случай...
Минпромторг в лице министра Мантурова в начале лета обещало нам завалить страну масками отечественного производства. Однако, до сих пор в продаже большинство масок из Китая. Если речь идет только о государственных закупках и это не коснется частного бизнеса, то это ситуацию в стране сильно не изменит. Если же запрет будет действовать и в отношении предпринимательского сообщества, то мы опять столкнемся с дефицитом этого товара. И, как следствие , с удорожанием его стоимости. Сильно сомневаюсь, что народу это понравится. Думается, дело не в снижении спроса на маски в стране. А в попытке устранить конкурентов в лице иностранных производителей. То что спрос на маски в стране составляет не более 10,8 млн. штук в день это чушь. Достаточно посмотреть на то, сколько у нас населения в стране. И почти всем необходимы маски. Да еще и не по одной штуку в день. Кстати, большинство масок продается у нас в стране через обычные торговые сети. А в аптеках их как не было, так и нет.
....Калифорния запускает программу бесплатного питания для пожилых людей. А какие меры поддержки населения РФ знаете Вы? Ну разумеется кроме запрета закупки масок за рубежами Родины.