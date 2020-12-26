Правительство временно запретило госзакупки импортных масок

14:58 26.12.2020

Правительство временно запретило госзакупки медицинских масок из-за рубежа, за исключением стран ЕАЭС, пишет РБК со ссылкой на соответствующее постановление.

Документ вносит изменения в постановление, принятое в конце апреля, которое установило запрет на допуск промышленных товаров, произведенных иностранными государствами, для госзакупок. Постановление правительства от 23 декабря добавляет в перечень таких товаров «Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок)», «Средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок)», а также «Аппараты дыхательные автономные».

Помимо этого, в список вошли «Одежда защитная огнестойкая» и «Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении головных уборов из текстильных материалов)».

Запрет на госзакупки импортных медицинских масок будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Апрельский документ устанавливает ряд исключений, при которых его действие не применяется, в том числе отсутствие подтвержденного производства товара на территории России.

С предложением ограничить госзакупки импортных масок в начале ноября выступил Минпромторг. Министерство разработало соответствующий законопроект и в пояснении к нему указало, что производители масок сокращают объемы производства из-за снижения спроса. Ведомство пояснило, что с марта мощности производств увеличились и на максимуме они выпускают 21 млн масок в сутки. Максимальная среднесуточная потребность населения и организаций в масках — 10,8 млн штук, пояснял Минпромторг. По данным ведомства, без мер господдержки компании не смогут возобновить производство, которое они сейчас сокращают, и на рынке образуется дефицит.