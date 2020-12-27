Путин принял решение привиться от коронавируса

© KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции

Президент России Владимир Путин может в обозримом будущем объявить о своем решении привиться от коронавируса, перед принятием решения президент ждал завершения формальных процедур, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире канала "Россия 1". 

«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает,— цитирует Пескова «Коммерсант».— Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей».

На большой пресс-конференции в декабре Владимир Путин объявил, что пока не может привиться, так как вакцина недоступна людям его возраста. Накануне Минздрав сообщил, что разрешил прививаться от коронавируса людям старше 60 лет. Президенту 68 лет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.12.2020, 00:31
    Гость: за 20 лет сумел дослужиться...

    В 1997 году Путин защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук по теме «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)» в Санкт-Петербургском государственном горном институте...
    Как он воспроизводит - мы видим.
    Так же и дослужился...

  4. 27.12.2020, 23:49
    Гость: ABCD

    Не переживайте за него. Это развод лохов, конечно никто не подпустит к нему добрую тётю с шприцом в которой эта "вакцина".

  5. 27.12.2020, 23:46
    Гость: ABCD

    Смешная и наивная рекламка вакцинирования.
    Что бы Гегемон на старости лет вкатил себе это не прошедшее испытания снадобье? Он слишком себя любит для этого.

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