Путин принял решение привиться от коронавируса

18:06 27.12.2020

Президент России Владимир Путин может в обозримом будущем объявить о своем решении привиться от коронавируса, перед принятием решения президент ждал завершения формальных процедур, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире канала "Россия 1".

«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает,— цитирует Пескова «Коммерсант».— Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей».

На большой пресс-конференции в декабре Владимир Путин объявил, что пока не может привиться, так как вакцина недоступна людям его возраста. Накануне Минздрав сообщил, что разрешил прививаться от коронавируса людям старше 60 лет. Президенту 68 лет.