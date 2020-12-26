Минздрав одобрил использование вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет

Минздрав РФ разрешил использовать вакцину "Спутник V" при массовой вакцинации людей старше 60 лет.

Как заявил глава ведомства Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24", Минздрав одобрил внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению и теперь "Спутник V" разрешен для применения среди людей в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, добавил Мурашко, граждане старше 60 лет теперь тоже смогут пройти вакцинацию от коронавируса, пишет ТАСС.

Он напомнил, что масштабная вакцинация уже проходит во всех регионах страны.

Мурашко также отметил, что проведенная экспертиза доказала эффективность и безопасность вакцины для пожилых граждан старше 60 лет.

Президент РФ Владимир Путин обещал сделать прививку от COVID-19, когда появится вакцина для людей его возрастной группы. "До таких как я — вакцины пока не добрались", — сказал Путин во время большой пресс-конференции 17 декабря. 7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 68 лет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.12.2020, 19:13
    Гость: Иван Иваныч

    Не скажу "на здоровье" , но флаг в руки самое то. Не прививайтесь, несите чушь при чипизацию, и попробуйте керосин, как предлагают Украинские эксперты.

  2. 26.12.2020, 19:10
    Гость: Иван Иваныч

    И появление на этом фоне глупейших постингов, претендующих на глубокомысленность и анализ. На самом деле спроси статистику, и почему она лживая , ни х... не знает. Спроси про вакцины- также.

  3. 26.12.2020, 18:39
    Гость: личный опыт

    Странная любовь, однако. Видимо, коронавирус и мозги поражает, если они стали набекрень и появляется любовь кашлять на людей без маски.

  4. 26.12.2020, 18:33
    Гость: личный опыт

    Тот, кто организовал это всё на планете, он организовал и свою неподсудность, пожизненную неприкосновенность.

  5. 26.12.2020, 17:48
    Гость: нетолерантный

    Это первая в мире пандемия в прямом эфире, эпидемия всеобщей глупости, эпидемия лживой статистики.

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