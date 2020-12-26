Минздрав одобрил использование вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет

12:41 26.12.2020

Минздрав РФ разрешил использовать вакцину "Спутник V" при массовой вакцинации людей старше 60 лет.

Как заявил глава ведомства Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24", Минздрав одобрил внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению и теперь "Спутник V" разрешен для применения среди людей в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, добавил Мурашко, граждане старше 60 лет теперь тоже смогут пройти вакцинацию от коронавируса, пишет ТАСС.

Он напомнил, что масштабная вакцинация уже проходит во всех регионах страны.

Мурашко также отметил, что проведенная экспертиза доказала эффективность и безопасность вакцины для пожилых граждан старше 60 лет.

Президент РФ Владимир Путин обещал сделать прививку от COVID-19, когда появится вакцина для людей его возрастной группы. "До таких как я — вакцины пока не добрались", — сказал Путин во время большой пресс-конференции 17 декабря. 7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 68 лет.