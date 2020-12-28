Минюст РФ впервые включил физлиц в список СМИ-иноагентов

Здание Министерства Юстиции РФ © KM.RU, Филипп Киреев

Минюст России впервые включил физических лиц в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. В числе прочих в него вошел правозащитник Лев Пономарев.

Кроме Пономарева, СМИ-иноагентами были признаны акционист Дарья Апахончич, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, журналист Сергей Маркелов, журналист "МБХ Медиа" и "Север.Реалии" Людмила Савицкаяя, пишет издание «Известия».

Теперь список состоит из 17 СМИ-иноагентов.

30 октября Роскомнадзор предупредил, что будет штрафовать СМИ-иноагенты за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов, информирующей об этом статусе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.12.2020, 06:19
    Гость: demos

    Если у вас вилла на Западе, счёт в оффшоре, а дети учатся в Лондоне - это патриот, а если у вас кроме двушки и дачного участка ничего нет и вы недовольны властью 0 это иноагент. Главное, не перепутать.

  3. 29.12.2020, 05:05
    Гость: ant1949

    Значек "иноагнт" у нормальных людей должен восприниматься как знак "мина" на поле боя.
    Если бы во время перестройки значки применялись к таким деятелям, как Коротич из "Огонька", то не было столь тяжких последствий.

  4. 29.12.2020, 04:53
    Гость: ant1949

    Синонимами "иноагент" в современных условиях являются слова предатель, изменник.
    России по сути давно об'явлена информационная война и эти "иноагенты" должны считаться пособниками наших заклятых "партнеров", стремящихся с давних пор гадить России.
    На войне принято воевать, а не играть в поддавки.
    "Мы молча долго отступали, досадно было-боя ждали..."
    Отступили почти до самой Москвы и наконец увидели, что в наших "информационных редутах" полно засланных казачков, изнутри, подобно червоточине, разрушающих страну.
    В том, что что то у нас что то не так, легко убедиться, сравнив, как обстоят дела с подобными "иноагентами" в США и Китае.
    У нас "иноагенты" плодятся, как сорная трава, а наши "партнеры" давно уничтожили их без лишних разговоров.

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