Минюст РФ впервые включил физлиц в список СМИ-иноагентов

Синонимами "иноагент" в современных условиях являются слова предатель, изменник.

России по сути давно об'явлена информационная война и эти "иноагенты" должны считаться пособниками наших заклятых "партнеров", стремящихся с давних пор гадить России.

На войне принято воевать, а не играть в поддавки.

"Мы молча долго отступали, досадно было-боя ждали..."

Отступили почти до самой Москвы и наконец увидели, что в наших "информационных редутах" полно засланных казачков, изнутри, подобно червоточине, разрушающих страну.

В том, что что то у нас что то не так, легко убедиться, сравнив, как обстоят дела с подобными "иноагентами" в США и Китае.

У нас "иноагенты" плодятся, как сорная трава, а наши "партнеры" давно уничтожили их без лишних разговоров.