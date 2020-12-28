Жириновский назвал возможных будущих президентов России
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал возможных будущих президентов России.
Свое мнение Жириновский высказал во время передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Так, по мнению лидера ЛДПР, место Путина могут занять премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, экс-премьер Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин.
При этом Жириновский отметил, что преемником Путина может стать кто-то другой, намекая тем самым на себя.
Путин ранее допустил свое участие в следующих президентских выборах в 2024 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Лет 5-6 назад на этом сайте кто-то говорил, что в 91 и 99 годах были то-ли ревоции, то-ли гос. Перевороты. С91 я был согласен, но с 99 нет. Как дело было:за 5мин. До нового года поздравление, а после праздников новый президент. Народ протрезвнл и понять ничего не может,куда ельцин делся. Ради президентства союз развалили, а тут ни с того, ни с чего взял и власть отдал. Долго думал, а потом дошло. Поздравить народ и отречься от власти можно только под дулом автомата. А 20 лет у власти этому подтверждение.
А как же Ткачёв?
если на российском политолимпе 30 с лишним лет существуют жириновские и прочие профессиональные боллтуны - пи..оболы, значит это кому-то нужно?
От этого списка за версту несёт мертвечиной. Выдвигать и избирать должен народ, а не эти присытившиеся упыри.
крапленая колода.