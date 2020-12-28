13:03 28.12.2020

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал возможных будущих президентов России.

Свое мнение Жириновский высказал во время передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Так, по мнению лидера ЛДПР, место Путина могут занять премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, экс-премьер Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом Жириновский отметил, что преемником Путина может стать кто-то другой, намекая тем самым на себя.

Путин ранее допустил свое участие в следующих президентских выборах в 2024 году.