Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий
Износ инженерного оборудования предприятий и отказ от его замены являются главными причинами техногенных аварий в России в 2020 году, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Росприродназдора Светланы Радионовой.
По словам Радионовой, большая часть оборудования отработала два и более нормативных срока службы. Однако руководство предприятия вместо принятия решения о его замене, продлевает срок службы такого оборудования.
Вместе с тем, глава ведомства отметила рост экологической ответственности ряда предприятий. "Мы достучались до менеджмента компаний, внесли ясность, что им придется заниматься экологией всерьез и постоянно", - рассказала Радионова, добавив, что понять компаниям серьезность проблемы помогла катастрофа в Норильске, произошедшая 29 мая.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ага точно.
и потому Государство организовало экологическую катастрофу и оставило загаженными практически все земли на урале, в сибири и даже в москве..
типичная левацкая "логика" - тут видим, тут в упор не замечаем..
А Потанина за его"благотворительность"...взяли?
Покажите мне собственника(частника) который откажется хотя-бы от части прибыли в угоду эфемерной экологии, только под угрозой смерти, и то не факт, есть варианты избежать наказания, особенно с нашей судебной системой. Они все живут по принципу умри ты сегодня, а я завтра(чужая жизнь это не ценность). Эта проблема существует и в среде чиновников и гос служащих.
"Мы достучались до менеджмента компаний..."
В золоте надо отлить эти великие слова!))))))
А еще, оказывается, "чтобы понять серьезность проблемы" обязательно нужна катастрофа. Иначе мозги не включаются.
Достучались!? Это серьёзно? Это то же самое, что до БУНКЕРА и его обитателей достучаться!