Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий

Техногенная катастрофа в Норильске

Износ инженерного оборудования предприятий и отказ от его замены являются главными причинами техногенных аварий в России в 2020 году, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Росприродназдора Светланы Радионовой.

По словам Радионовой, большая часть оборудования отработала два и более нормативных срока службы. Однако руководство предприятия вместо принятия решения о его замене, продлевает срок службы такого оборудования. 

Вместе с тем, глава ведомства отметила рост экологической ответственности ряда предприятий. "Мы достучались до менеджмента компаний, внесли ясность, что им придется заниматься экологией всерьез и постоянно", - рассказала Радионова, добавив, что понять компаниям серьезность проблемы помогла катастрофа в Норильске, произошедшая 29 мая. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.12.2020, 17:24
    Гость: gvozd

    ага точно.
    и потому Государство организовало экологическую катастрофу и оставило загаженными практически все земли на урале, в сибири и даже в москве..
    типичная левацкая "логика" - тут видим, тут в упор не замечаем..

  3. 29.12.2020, 12:27
    Гость: Рустем

    Покажите мне собственника(частника) который откажется хотя-бы от части прибыли в угоду эфемерной экологии, только под угрозой смерти, и то не факт, есть варианты избежать наказания, особенно с нашей судебной системой. Они все живут по принципу умри ты сегодня, а я завтра(чужая жизнь это не ценность). Эта проблема существует и в среде чиновников и гос служащих.

  4. 29.12.2020, 11:46
    Гость: Капитан Очевидность

    "Мы достучались до менеджмента компаний..."
    В золоте надо отлить эти великие слова!))))))
    А еще, оказывается, "чтобы понять серьезность проблемы" обязательно нужна катастрофа. Иначе мозги не включаются.

  5. 29.12.2020, 11:29
    Гость: Ленин жил, Ленин жив, ленин будет жить!

    Достучались!? Это серьёзно? Это то же самое, что до БУНКЕРА и его обитателей достучаться!

Все комментарии (9)
Выбор читателей
«Всенародный одобрямс» для Лукашенко
«Всенародный одобрямс» для Лукашенко
«Истории "наезда" на Трампа и последние истории с, простите уже за новое неприличное слово, Навальным, удивительно похожи»
«Инициаторам проекта "буржуазно-национальной модернизации России" не хватило ума понять, что как только они "распустят" Союз, республики одна за другой начнут находить себе новых покровителей и продаваться уже другим империям»
Прогноз на 2021-ый и ближайшие годы: дьявол будет пытаться вынуть из нас душу
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В ходе штурма Среднеуральского монастыря задержан отец Сергий Романов
Фото с сайта pixabay.com
Палата представителей преодолела вето Трампа по оборонному бюджету
Карина Цуркан
Суд приговорил Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Правительство не успеет потратить 1 трлн рублей в 2020 году
ФСБ задержала декана факультета РАНХиГС по подозрению в мошенничестве
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
Россия запретила въезд руководителям спецслужб ФРГ в ответ на санкции ЕС
Мурашко Михаил
В 2021 году через сайт госуслуг начнут выдачу паспортов вакцинированного
Фото с сайта simbirsk.city
Летавший за границу на бизнес-джете российский министр вернулся на пост