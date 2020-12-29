Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий

10:00 29.12.2020

Износ инженерного оборудования предприятий и отказ от его замены являются главными причинами техногенных аварий в России в 2020 году, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Росприродназдора Светланы Радионовой.

По словам Радионовой, большая часть оборудования отработала два и более нормативных срока службы. Однако руководство предприятия вместо принятия решения о его замене, продлевает срок службы такого оборудования.

Вместе с тем, глава ведомства отметила рост экологической ответственности ряда предприятий. "Мы достучались до менеджмента компаний, внесли ясность, что им придется заниматься экологией всерьез и постоянно", - рассказала Радионова, добавив, что понять компаниям серьезность проблемы помогла катастрофа в Норильске, произошедшая 29 мая.