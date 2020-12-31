Озвучены астрономические заработки руководителей Netflix за 2020 год
Стали известны размеры доходов руководителей стримингового киносервиса Netflix по итогам кризисного 2020 года.
Исполнительные директора Netflix Рид Хастингс и Тед Сарандос получили по 34,7 миллиона долларов каждый в минувшем году, сообщает РИА Новости. К тому же Сарандос был повышен с поста ответственного за контент и теперь стал равен Хастингсу.
В 2020-м не работали кинотеатры из-за пандемии коронавируса, поэтому пользователи были вынуждены обращаться к интернет-сервисам за новинками кино. Поэтому заработки представителей потоковой компании так высоки. Прогнозируется, что их доходы не снизятся и в 2021 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну,значит хватает дуриков с деньгами на свете,чтобы жирно кормить этих интернет-пройдох.
Ну вот уклад этого нового цифрового мира.
Олигархи купили мир. И зачистили всё. 66% в США безработных на пособиях, а эти гребут миллионы и довольны. Процветают олигархи и криминал.
А вы сидите себе дома и смотрите фильмы далёкие от реалии. Вакцинка от доброго Билла ну уже скоро плюс ещё 1,200 долларов. Не важно что это на неделю продуктов. Главное что мы о вас думает в Нет Фликсе, Амазоне, Тесле, и Гугле.
Поэтому в последний день уходящего года. Тем кто понимает из нас в чем дело, нужно начинать борьбу с этой системой истенного зла. 20% людей по всему миру готовы у бунту, 10% примерно готовы взяться за оружие.
Москвичам предлагаю в новом году выйти на улицы и заблокировать американское посольство. Повесить все маски им на забор. Зажечь покрышки и барабанщиков им поставить. С требованием отмены коронобессия.
Заблокировать все улицы, к посольству живым щитом. 5сши наши полицаи пойдут на разгон людей. Все это сснимать на телефоны и выкладывать в соцсети. Мир это подхватит и они пойдут на диалог...
Иначе мы рискуем потерять мир и все что построело человечество взорвавшимся олигархам. И если на этом фоне и в России улетит власть, и придут воистину русские люди. Так хоть реально сможем называться 3им Римом.
У нашего народа великая миссия. Бороться за справедливость. Запад всегда ломал зубы. Сегодня снова думаю пора в поход.