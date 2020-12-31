Озвучены астрономические заработки руководителей Netflix за 2020 год

Озвучены астрономические заработки руководителей Netflix за 2020 год

Стали известны размеры доходов руководителей стримингового киносервиса Netflix по итогам кризисного 2020 года.

Исполнительные директора Netflix Рид Хастингс и Тед Сарандос получили по 34,7 миллиона долларов каждый в минувшем году, сообщает РИА Новости. К тому же Сарандос был повышен с поста ответственного за контент и теперь стал равен Хастингсу.

В 2020-м не работали кинотеатры из-за пандемии коронавируса, поэтому пользователи были вынуждены обращаться к интернет-сервисам за новинками кино. Поэтому заработки представителей потоковой компании так высоки. Прогнозируется, что их доходы не снизятся и в 2021 году.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.12.2020, 18:26
    Гость: Юляша

    Ну,значит хватает дуриков с деньгами на свете,чтобы жирно кормить этих интернет-пройдох.

  2. 31.12.2020, 17:48
    Гость: АлексейВ

    Ну вот уклад этого нового цифрового мира.

    Олигархи купили мир. И зачистили всё. 66% в США безработных на пособиях, а эти гребут миллионы и довольны. Процветают олигархи и криминал.

    А вы сидите себе дома и смотрите фильмы далёкие от реалии. Вакцинка от доброго Билла ну уже скоро плюс ещё 1,200 долларов. Не важно что это на неделю продуктов. Главное что мы о вас думает в Нет Фликсе, Амазоне, Тесле, и Гугле.

    Поэтому в последний день уходящего года. Тем кто понимает из нас в чем дело, нужно начинать борьбу с этой системой истенного зла. 20% людей по всему миру готовы у бунту, 10% примерно готовы взяться за оружие.

    Москвичам предлагаю в новом году выйти на улицы и заблокировать американское посольство. Повесить все маски им на забор. Зажечь покрышки и барабанщиков им поставить. С требованием отмены коронобессия.
    Заблокировать все улицы, к посольству живым щитом. 5сши наши полицаи пойдут на разгон людей. Все это сснимать на телефоны и выкладывать в соцсети. Мир это подхватит и они пойдут на диалог...

    Иначе мы рискуем потерять мир и все что построело человечество взорвавшимся олигархам. И если на этом фоне и в России улетит власть, и придут воистину русские люди. Так хоть реально сможем называться 3им Римом.
    У нашего народа великая миссия. Бороться за справедливость. Запад всегда ломал зубы. Сегодня снова думаю пора в поход.

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