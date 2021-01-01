Пенсии, налоги и материнский капитал: что изменится с 1 января
С началом нового года владельцам банковских вкладов придется платить НДФЛ на полученные проценты. Ставка по налогу составит 13%, но облагаться им будет только сумма, превышающая «необлагаемый минимум», который высчитывается как произведение одного миллиона рублей на ключевую ставку Банка России на первое число налогового периода.
Таким образом, этот минимум в 2021-м году составит 42,5 тыс рублей, а впервые заплатить соответствующий налог нужно будет уже в 2022-м году. Под налог подпадает сумма всех вкладов во всех банках, включая валютные депозиты в долларах и евро.
Налог на богатых
С 1 января вводится повышенный НДФЛ, который коснется россиян, зарабатывающих в течение налогового периода больше 5 млн рублей. Новый налог будет распространяться не на весь доход, а только на его часть, превышающая установленную сумму. Правило будет действовать даже для тех, кто не является российскими налоговыми резидентами.
Пенсии вырастут
С первого дня нового года в России будут проиндексированы страховые пенсии на 6,4%, а средний размер индексации пенсий в новом году составит 1 тыс рублей.
Индексация не коснется работающих пенсионеров, а также тех, кто получает социальные пенсии (для этой категории индексацию проведут 1 апреля), инвалидов всех категорий и ветеранов боевых действий, пенсии которых будут пересчитаны 1 февраля.
Материнский капитал
В новом году размер материнского капитала будет увеличен на 3,7%, а это значит, что выплата за рождение первого ребенка составит чуть больше 483,8 тыс рублей. Если же семья не получала материнский капитал за своего первенца, размер выплаты на второго ребенка составит немногим более 639,4 тыс рублей.
С 1 января 2021-го года ежемесячная денежная выплата из материнского капитала будет зачисляться только на банковские карты национальной платежной системы «Мир».
Алкоголь и табак
С первого дня нового года вырастут цены на водку, шампанское и коньяк. Минимальная розничная цена на водку вырастет на 13 рублей – до 243 рублей за бутылку 0,5 литра, на ту же сумму подорожает и коньяк – до 446 рублей. Игристое вино подорожает на 5 рублей за бутылку 0,75 литра – до 169 рублей.
Тогда же вырастут ставки акцизов на сигареты – как электронные, так и обычные. Начиная с 1 января
акциз на сигареты и папиросы составит 2359 рублей за тысячу единич, а на электронные сигареты и вейпы – 60 рублей за единицу. На табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, акциз теперь составляет 7248 рублей за килограмм. То есть, косвенный налог на эти виды продукции в сравнении с 2020-м годом вырастет на 20%.
Автомобильные аптечки
1 января заработает новый стандарт, касающийся комплектации автомобильных аптечек первой помощи. Среди новинок – в них должны появиться две одноразовые медицинские маски, а количество медицинских перчаток увеличено до двух пар.
Бинтов в аптечке иметь нужно будет меньше: четыре штуки размером не менее 5 метров на 10 сантиметров, три штуки размером не менее 7 метров на 14 сантиметров. А
марлевых медицинских стерильных салфеток размером не менее 16 на 10 сантиметров теперь нужно будет иметь не меньше двух упаковок по 10 штук в каждой.
Вместе с тем, из нового стандарта исключили бактерицидные лейкопластыри.
Маркировка украшений
C 1 января в России начнет действовать обязательная маркировка ювелирных изделий, а уже с 1 июля к обороту будут допущены только такие украшения. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, маркировку вводят для того, чтобы защитить покупателей от подделок и повысить уровень их доверия к отрасли в целом.
«Целом внедрение элементов цифровизации в сфере оборота драгметаллов обеспечит оперативный доступ к полной информации о приобретенном ювелирном изделии как для покупателей, так и для представителей надзорных органов, – говорил чиновник в сентябре прошлого года. – При этом можно будет ознакомиться с данными о происхождении изделия и его физико-химическими характеристиками».
Передачи и посылки заключенным
С 17 января в соответствии с новым федеральным законом максимальный вес одной передачи или посылки, направленной в адрес заключенного, осужденного к лишению свободы, не должен превышать 20 килограммов. Вес бандероли будет ограничен пятью килограммами, причем впредь через бандероли нельзя будет отправлять заключенным лекарства и предметы медицинского назначения.
Автор: Александр Лесных
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не дай Бог столкнуться... Все методички про Украину из головы выдует.
Кстати, Всемирный банк включил Россию в число 17 стран, в которых нет нищих. В этот список не попали не только Украина, но и США, Британия, Канада, Япония, Швеция, Испания, Италия и ещё многие десятки стран! У них есть НИЩИЕ! А в России социальную пенсию получают даже те, кто не работал! Перед началом пандемии в США был составлен рейтинг готовности стран к пандемиям.1.США, 2.Британия.... 51.Китай... 63.Россия. Надеюсь вы поняли, что всем рейтингам, составленным в США грош цена в базарный день! В том числе и рейтингам уровня жизни! Рейтинг в США - это фантастика, высосанная из пальца, а реальная жизнь совсем другая.
Дорогой в22! А не надо было вам скакать на майдане в 2014 году, в результате чего ваша Украина стала самой нищей страной в Европе! А теперь вот ваш Вован поднял вам плату за морги до 20000 гривен! И тарифы на газ, электроэнергию и отопление у вас растут не по дням, а по часам!
Ну, наш народ давно просил поднять налоги на тех, кто побогаче. Только почему-то все думали, что повышение налогов на доходы их не коснется.
А как оно может не коснуться, если по исследованию Росстата в России всего около 11 тыс. человек таких граждан, кто зарабатывает больше миллиона рублей в месяц?
Да даже если эти 11 тыс. ободрать по полной, то много ли денег соберешь для распределения среди 145 млн. населения?
Арифметика очень простая. Пускай каждый из этих 11 тыс. чел. зарабатывает даже по 10 млн. руб в месяц. Отнимаем у них подчистую всё и делим на 145 млн. Получается, что и тысячи руб. не выходит каждому месячной прибавки. Расчет очень грубый, но порядок цифр показывает.
Поэтому большая иллюзия, что, если у тех, кому все завидуют за их богатство и шикарную жизнь, все отнять и поделить, то народ будет жить хорошо.
Не будет. Проверено, такой эксперимент делали в 1917г.
Те страны, которые живут лучше нас, свой уровень жизни держат за счет того, что там население и работает больше и лучше нас. Там есть что облагать налогом и потом распределять.
А в России нет!
Потому и обложили налогом на вклады каждого пенсионера, который за свою жизнь смог скопить хотя бы млн. рублей (по сути гроши!) на свой черный день.
Народ выздоравливает как мухи. В связи с этим осенью вован поднял стоимость услуг моргов в 2 раза, теперь минимально нужно отдать 20000. А это только треть расходов на погребение.