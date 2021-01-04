Глава МЧС Крыма умер в госпитале для зараженных COVID-19

Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма 65-летний Сергей Шахов умер в госпитале для больных COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Подтверждаем, скончался в ковидном госпитале", - сказал собеседник агентства.

Шахов родился 20 июня 1955 года в УССР. С марта 2014 года по июнь 2018 года - начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым. С 1 июля 2014 года - министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

В Крыму с начала пандемии выявили около 26 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Рост числа заражений в регионе начался в октябре и продолжался в декабре. Максимальный показатель за сутки зафиксировали 19 декабря - 357 человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.01.2021, 19:58
    Гость: Ага!

    Бывший президент РАН Фортов, который лечился в так называемой Кремлевской больнице, тоже является жертвой убийц-ковидных лохотронщиков, потому что никакого коронавируса нет.

  3. 04.01.2021, 19:36
    Гость: Cоболезнуем

    Но запишем , умер от насморка , так как статистика важнее и вообще вирус мы победили.

  4. 04.01.2021, 19:22
    Гость: XeX

    Отчего скончался скромно не написали. Значит подхватил стафиллоковую инфекцию в "ковидном госипитале", бактериальное воспаление легких и осложнение на сердце - стандартный сценарий убийства впоне здоровых людей ковидными лохотронщиками.

  5. 04.01.2021, 18:34
    Гость: Андрей 515

    В этом году Крым стал криминальной столицей. В ближайшем будущим будем наблюдать "развитие" Дальнего Востока.

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