Глава МЧС Крыма умер в госпитале для зараженных COVID-19
Министр чрезвычайных ситуаций Крыма 65-летний Сергей Шахов умер в госпитале для больных COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
"Подтверждаем, скончался в ковидном госпитале", - сказал собеседник агентства.
Шахов родился 20 июня 1955 года в УССР. С марта 2014 года по июнь 2018 года - начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым. С 1 июля 2014 года - министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
В Крыму с начала пандемии выявили около 26 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Рост числа заражений в регионе начался в октябре и продолжался в декабре. Максимальный показатель за сутки зафиксировали 19 декабря - 357 человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бывший президент РАН Фортов, который лечился в так называемой Кремлевской больнице, тоже является жертвой убийц-ковидных лохотронщиков, потому что никакого коронавируса нет.
зато пенсию платить не надо.
Но запишем , умер от насморка , так как статистика важнее и вообще вирус мы победили.
Отчего скончался скромно не написали. Значит подхватил стафиллоковую инфекцию в "ковидном госипитале", бактериальное воспаление легких и осложнение на сердце - стандартный сценарий убийства впоне здоровых людей ковидными лохотронщиками.
В этом году Крым стал криминальной столицей. В ближайшем будущим будем наблюдать "развитие" Дальнего Востока.