Глава МЧС Крыма умер в госпитале для зараженных COVID-19

17:12 4.01.2021

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма 65-летний Сергей Шахов умер в госпитале для больных COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Подтверждаем, скончался в ковидном госпитале", - сказал собеседник агентства.

Шахов родился 20 июня 1955 года в УССР. С марта 2014 года по июнь 2018 года - начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым. С 1 июля 2014 года - министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

В Крыму с начала пандемии выявили около 26 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Рост числа заражений в регионе начался в октябре и продолжался в декабре. Максимальный показатель за сутки зафиксировали 19 декабря - 357 человек.