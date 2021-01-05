Песков заявил об отсутствии «войны между башнями» Кремля

20:29 5.01.2021

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на YouTube-канале Владимира Соловьева заявил, что в администрации российского президента между сторонниками разных точек зрения иногда бывают жаркие споры, но настоящей войны между ними нет.

«Эти споры есть, но это никоим образом не является войной башен. Это все уже преувеличение», - цитирует РБК слова пресс-секретаря.

По словам Пескова, споры могут быть связаны с тем, «как и что нужно предлагать президенту». Кремлевские чиновники, по его информации, не следят за интерпретациями происходящего в Кремле в Telegram-каналах, которые Песков охарактеризовал как «платные, дешевые сливные бачки».

При этом он отметил, что эти каналы действительно пользуются популярностью, но, по его мнению, только на территории бывшего Советского Союза, а не в англоязычном мире.