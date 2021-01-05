Песков заявил об отсутствии «войны между башнями» Кремля

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на YouTube-канале Владимира Соловьева заявил, что в администрации российского президента между сторонниками разных точек зрения иногда бывают жаркие споры, но настоящей войны между ними нет.

«Эти споры есть, но это никоим образом не является войной башен. Это все уже преувеличение», - цитирует РБК слова пресс-секретаря.

По словам Пескова, споры могут быть связаны с тем, «как и что нужно предлагать президенту». Кремлевские чиновники, по его информации, не следят за интерпретациями происходящего в Кремле в Telegram-каналах, которые Песков охарактеризовал как «платные, дешевые сливные бачки».

При этом он отметил, что эти каналы действительно пользуются популярностью, но, по его мнению, только на территории бывшего Советского Союза, а не в англоязычном мире.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 06.01.2021, 00:10
    Гость: Здравый смысл

    Необходим тому, кто берётся управлять государством. Так считала Екатерина Великая. Вот с этим, похоже, не все в порядке. Ну а башня башне глаз не выклюет, это ясно.

    Интереснее рассказ Пескова Соловьёву о "жестокости и беспощадности" его шефа по отношению к предательству и воровству. Звучит, как характеристика на Макса Отто фон Штирлица, который был "беспощаден к врагам Рейха". А к кому жесток и беспощаден президент Путин? Похоже, к гражданам Российской Федерации, судя по законам, которые он подписал (не глядя, видимо), начиная с пенсионной реформы, подорвав доверие к себе, а далее, включившись в ковидную вакханалию (а что, выгодно же?) и заканчивая сбором геномов и принудительным выселением из любого жилья, если место, где оно стоИт, приглянулось застройщику! Нет, возможно, ему не нравится, когда предательство совершается ЛИЧНО по отношению к нему, или когда воруют ЛИЧНО у него. Такое не понравится НИКОМУ. Вот и москвичам не нравится, когда бюджет, якобы "сбалансированный", против которого выступили ВСЕГО 10 депутатов Мосгордумы, утекает в карманы "бл-устроителей", а дыбом встают не волосы от премий сотрудников мэрии (600000 руб., и это минимум), а даже плитка по всему центру. Людям не нравится, когда у пенсионеров и школьников воруют льготы и, шантажируя ими, загоняют на прививки для ОТЧЕТА! Это Собянин умеет! И ещё - пробивать ДНО и спускать туда рейтинг и доверие верховной власти (бренные останки оных). А Песков и сказки про Великого и Ужасного - просто сказки!

  4. 06.01.2021, 00:07
    Гость: Слезай с башен!

    Готовься весной картошку сажать, иначе посадишься на солому за решёткой.

  5. 05.01.2021, 23:49
    Гость: IgS

    Соскучились по Псаки? Так поговаривают что возвращается. Потерпите. А то что Вы на сказки повелись это ваши проблемы: «по плодам о дереве судить будем.»

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