В России создан Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями

14:45 6.01.2021

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, главой фонда назначен член Общественной палаты, основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко.

Отмечается, что фонд будет заниматься закупками дорогих и не зарегистрированных в России лекарств. В нем будут работать 45 человек — в первую очередь специалисты, обрабатывающие заявки и помогающие оформлять документы, а также сотрудники с высшим медицинским образованием и опытом работы с орфанными болезнями.

В первые списки пациентов вошли более девяти тысяч человек. Организация также подготовила перечень из порядка 50 препаратов, которые обещают поставить пациентам уже в январе текущего года.

"Обратиться в фонд смогут как родители или опекуны ребенка, так и его лечащий врач, лечебное учреждение, главный специалист региона или региональный орган здравоохранения", — отметил Ткаченко.

На финансирование деятельности фонда в 2021 году в бюджет заложено 60 миллиардов рублей.