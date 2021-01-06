В России создан Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, главой фонда назначен член Общественной палаты, основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко.
Отмечается, что фонд будет заниматься закупками дорогих и не зарегистрированных в России лекарств. В нем будут работать 45 человек — в первую очередь специалисты, обрабатывающие заявки и помогающие оформлять документы, а также сотрудники с высшим медицинским образованием и опытом работы с орфанными болезнями.
В первые списки пациентов вошли более девяти тысяч человек. Организация также подготовила перечень из порядка 50 препаратов, которые обещают поставить пациентам уже в январе текущего года.
"Обратиться в фонд смогут как родители или опекуны ребенка, так и его лечащий врач, лечебное учреждение, главный специалист региона или региональный орган здравоохранения", — отметил Ткаченко.
На финансирование деятельности фонда в 2021 году в бюджет заложено 60 миллиардов рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
стыдно стало господа инородцы-космополиты, почуяли ситуацию "на воре горит шапка". хе-хе.
одна кормушка для паразитов.
Всего лишь 20 лет прошло и вот уже...А до этого СМСками собирали, прям щастье пришло и кто из детей ещё выжил, имеют шанс. А ведь могли бы, как обычно, яхту олигарху купить.
Необходимость создания этого фонда возникла давно. Власть просто тянула с этим вопросом. В результате данная проблема решалась исключительно за счет спонсорских средств различными благотворительными фондами. А власть самоустранилась. И только сейчас сподобилась. А ВВП тут не при чем. Он просто закорючку свою поставил под документом. А оплачивать все это будут те же граждане через систему сбора НДФЛ. То же мне благодетель.