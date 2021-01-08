В Москве «сотрудники НКВД» продают шаурму «от Сталина»
В Москве появилось новое заведение общепита, которое получило название в честь генсека СССР Иосифа Сталина. Оно находится около станции метро "Войковская" и называется Stalin Doner. Посетителей обслуживают работники в форме сотрудников НКВД, обратили внимание в соцсети.
В меню присутствуют такие блюда, как, шаурма "от Берии с соусом ткемали", "Сталинская с двойным мясом", "Хрущевская в сырном лаваше".
В оформлении используются портрет Иосифа Сталина и фразы "Жить стало лучше, жить стало веселее!" и "Иосиф Виссарионович приглашает отведать!".
Комментарии читателей Оставить комментарий
А вытащили ли? Такое ощущение, что они 70 лет на краю отхожей ямы висели, тянули их, тянули, да, так и не вытянули, поскольку они верёвку сами и обрезали, оказавшись понятно где...Отдельное спасибо в том числе и великому Пу за его миграционную политику, судя по контингенту, ошивающемуся в Москве и не только, средневековый, азиатский кишлак он и в Москве кишлак.
таджик в перчатках хотя бы? а вообще не аутентично, вряд ли басмачей в НКВД брали, скорее ноборот
а бифштекс а ля гулаг или водка абакумовская там не подаются
УМ ОГРАНИЧЕН,ДУРЬ БЕЗГРАНИЧНА! Дурь подлежит лечению лекарством над названием "Колыма".
Соусы должны быть непременно красного цвета...правдивее будет.