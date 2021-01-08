В Москве «сотрудники НКВД» продают шаурму «от Сталина»

В Москве появилось новое заведение общепита, которое получило название в честь генсека СССР Иосифа Сталина. Оно находится около станции метро "Войковская" и называется Stalin Doner. Посетителей обслуживают работники в форме сотрудников НКВД, обратили внимание в соцсети.

В меню присутствуют такие блюда, как, шаурма "от Берии с соусом ткемали",  "Сталинская с двойным мясом", "Хрущевская в сырном лаваше".

В оформлении используются портрет Иосифа Сталина и фразы "Жить стало лучше, жить стало веселее!" и "Иосиф Виссарионович приглашает отведать!".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.01.2021, 18:17
    Гость: ?

    А вытащили ли? Такое ощущение, что они 70 лет на краю отхожей ямы висели, тянули их, тянули, да, так и не вытянули, поскольку они верёвку сами и обрезали, оказавшись понятно где...Отдельное спасибо в том числе и великому Пу за его миграционную политику, судя по контингенту, ошивающемуся в Москве и не только, средневековый, азиатский кишлак он и в Москве кишлак.

  2. 08.01.2021, 17:55
    Гость: ?!

    таджик в перчатках хотя бы? а вообще не аутентично, вряд ли басмачей в НКВД брали, скорее ноборот

  4. 08.01.2021, 17:45
    Гость: Александр1

    УМ ОГРАНИЧЕН,ДУРЬ БЕЗГРАНИЧНА! Дурь подлежит лечению лекарством над названием "Колыма".

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