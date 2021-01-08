В Москве «сотрудники НКВД» продают шаурму «от Сталина»

13:49 8.01.2021

В Москве появилось новое заведение общепита, которое получило название в честь генсека СССР Иосифа Сталина. Оно находится около станции метро "Войковская" и называется Stalin Doner. Посетителей обслуживают работники в форме сотрудников НКВД, обратили внимание в соцсети.

В меню присутствуют такие блюда, как, шаурма "от Берии с соусом ткемали", "Сталинская с двойным мясом", "Хрущевская в сырном лаваше".

В оформлении используются портрет Иосифа Сталина и фразы "Жить стало лучше, жить стало веселее!" и "Иосиф Виссарионович приглашает отведать!".