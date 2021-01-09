Росгвардия сняла ролик о помощи людям, попавшим в сложную ситуацию

14:41 9.01.2021

Росгвардия сняла и разместила на официальных страницах ведомства в социальных сетях видеоролик, рассказывающий о том, как росгвардейцы приходят на помощь людям в сложных жизненных ситуациях.

"В видеоролике показаны самые яркие эпизоды, когда росгвардейцы, рискуя жизнью, спасают людей из пожара, помогают утопающим, приходят на помощь на земле, на льду, с воздуха и под водой. Часто именно сотрудники Росгвардии с помощью технических средств и авиационной техники оказывают помощь в поиске заблудившихся в лесу детей, вывозят туристов из труднодоступных мест, оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП", - рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Он также отметил, что военнослужащие и сотрудники Росгвардии не считают себя героями. Они выполняют свой долг, а наградой становится искренняя благодарность людей, которым они подарили второе рождение.