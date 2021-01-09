Росгвардия сняла ролик о помощи людям, попавшим в сложную ситуацию
Росгвардия сняла и разместила на официальных страницах ведомства в социальных сетях видеоролик, рассказывающий о том, как росгвардейцы приходят на помощь людям в сложных жизненных ситуациях.
"В видеоролике показаны самые яркие эпизоды, когда росгвардейцы, рискуя жизнью, спасают людей из пожара, помогают утопающим, приходят на помощь на земле, на льду, с воздуха и под водой. Часто именно сотрудники Росгвардии с помощью технических средств и авиационной техники оказывают помощь в поиске заблудившихся в лесу детей, вывозят туристов из труднодоступных мест, оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП", - рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.
Он также отметил, что военнослужащие и сотрудники Росгвардии не считают себя героями. Они выполняют свой долг, а наградой становится искренняя благодарность людей, которым они подарили второе рождение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вообще-то, поиск пропавших людей является одной из функций правоохранительных органов. Получается, что мы должны благодарить их за то, что они свои обязанности выполняют. А могло быть иначе ? Что касается спасения людей на пожарах и водоемах, то это единичные случаи. Формально это частная инициатива отдельных сотрудников. За это им огромное спасибо. Но, это прежде всего гражданский поступок этих людей, а не заслуга данного государственного органа.
Пропагандистский трюк.
разные бывают.
ага, помощи на рупь, а вреда на 100.
Пожарные, полиция, скорая, МЧС - упразднены, или между ними теперь соревнование, кто быстрее прибежит? Пока выигрывают росгвардеицы. Надо ещё кремлёвских мушкетёров учредить, трех, те заранее везде появляться будут.