Росгвардия сняла ролик о помощи людям, попавшим в сложную ситуацию

Росгвардия сняла и разместила на официальных страницах ведомства в социальных сетях видеоролик, рассказывающий о том, как росгвардейцы приходят на помощь людям в сложных жизненных ситуациях. 

"В видеоролике показаны самые яркие эпизоды, когда росгвардейцы, рискуя жизнью, спасают людей из пожара, помогают утопающим, приходят на помощь на земле, на льду, с воздуха и под водой. Часто именно сотрудники Росгвардии с помощью технических средств и авиационной техники оказывают помощь в поиске заблудившихся в лесу детей, вывозят туристов из труднодоступных мест, оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП", - рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Он также отметил, что военнослужащие и сотрудники Росгвардии не считают себя героями. Они выполняют свой долг, а наградой становится искренняя благодарность людей, которым они подарили второе рождение.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.01.2021, 18:43
    Гость: Stalker

    Вообще-то, поиск пропавших людей является одной из функций правоохранительных органов. Получается, что мы должны благодарить их за то, что они свои обязанности выполняют. А могло быть иначе ? Что касается спасения людей на пожарах и водоемах, то это единичные случаи. Формально это частная инициатива отдельных сотрудников. За это им огромное спасибо. Но, это прежде всего гражданский поступок этих людей, а не заслуга данного государственного органа.

  5. 09.01.2021, 16:36
    Гость: www

    Пожарные, полиция, скорая, МЧС - упразднены, или между ними теперь соревнование, кто быстрее прибежит? Пока выигрывают росгвардеицы. Надо ещё кремлёвских мушкетёров учредить, трех, те заранее везде появляться будут.

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