СМИ сообщили о высоких шансах Памфиловой остаться во главе ЦИК

10:00 11.01.2021

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова скорее всего останется на своей должности на новый срок. Как пишет "Интерфакс", полномочия Памфиловой в качестве главы Центризбиркома РФ истекают в марте этого года, однако, по словам источников агентства, близких к администрации президента и ЦИК, у нее есть "хорошие шансы созранить свой пост".

Как отметил источник агентства, Памфилова "устраивает политические элиты". Также под ее руководством были проведены несколько сложных избирательных компаний, таких как проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"При Памфиловой федеральные выборы в РФ проходили организованно, протесты конца 2011 года остались в прошлом, а массовые акции летом 2019 года были связаны с выборами в Мосгордуму", - цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что сама Памфилова предпочитает не комментировать подобную информацию.

3 марта 2016 года указом президента РФ Владимира Путина Элла Памфилова была назначена членом седьмого состава Центральной избирательной комиссии РФ. На первом заседании ЦИК избрана председателем комиссии (за - 14 голосов из 15). Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.