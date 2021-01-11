СМИ сообщили о высоких шансах Памфиловой остаться во главе ЦИК

Элла Памфилова

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова скорее всего останется на своей должности на новый срок. Как пишет "Интерфакс",  полномочия Памфиловой в качестве главы Центризбиркома РФ истекают в марте этого года, однако, по словам источников агентства, близких к администрации президента и ЦИК, у нее есть "хорошие шансы созранить свой пост". 

Как отметил источник агентства, Памфилова "устраивает политические элиты". Также под ее руководством были проведены несколько сложных избирательных компаний, таких как проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"При Памфиловой федеральные выборы в РФ проходили организованно, протесты конца 2011 года остались в прошлом, а массовые акции летом 2019 года были связаны с выборами в Мосгордуму", - цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что сама Памфилова предпочитает не комментировать подобную информацию.

3 марта 2016 года указом президента РФ Владимира Путина Элла Памфилова была назначена членом седьмого состава Центральной избирательной комиссии РФ. На первом заседании ЦИК избрана председателем комиссии (за - 14 голосов из 15). Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.01.2021, 11:01
    Гость: неудивительно

    Правильный результат ЦИК во главе с Памфиловой регулярно обеспечивает.

  3. 11.01.2021, 10:34
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Биография типичного функционера-перевёртыша. Такие живут и портят жизнь окружающим долго, но хозяевам служат очень верно.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
В Госдуме допустили отмену пенсии живущим за границей россиянам
«Разложение системы управления страной неизбежно скажется крайне негативно в любой войне»
В подмосковной больнице © KM.RU, Кирилл Зыков
«Города и территории должны проектироваться с резервом для развития и для чрезвычайных ситуаций»
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Обнуленный 2020-й: почему конституционно-поправочная кампания стала промахом Путина
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
18-летняя американка сдала ФБР родственников, штурмовавших Капитолий
Путин пригласил в Москву Алиева и Пашиняна
Камера ГИБДД © KM.RU
Водителей в РФ будут штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам
В РФ выявлен первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса
Садыр Жапаров
Садыр Жапаров лидирует на выборах в Киргизии
Фото с сайта pixabay.com
В Индонезии назвали предварительную причину разрушения лайнера
МЧС РФ предложили обязать производителей делать сигареты самозатухающими
© KM.RU, Илья Шабардин
Александр Новак спрогнозировал рост цен на бензин