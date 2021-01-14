Собянин отменил удаленку для московских школьников

09:54 14.01.2021

С 18 января ученики всех классов столичных школ вернутся к учебе в обычном режиме. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно документу, школьникам разблокируют транспортные карты. Занятия будут проходит при условии соблюдения всех требований по соблюдению мер эпидемиологической безопасности. Однако в случае, если хотя бы один ученик из класса заболеет, весь класс будет временно переведен на удаленное обучение.

Все остальные ограничения мэрия продлила до 21 января. В этот период московские вузы и колледжи, спортшколы и другие образовательные учреждения будут либо на дистанционном обучении, либо на каникулах.

"По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок", — прокомментировал Собянин.

Отмечается, что в случае стабилизации эпидемиологической обстановки, власти рассмотрят смягчение других мер из-за COVID-19.

На сегодняшний день в Москве действуют ограничения на работу в офисах — столичным предприятиям предписано перевести на дистанционку 30 процентов сотрудников, а также на деятельность баров, ресторанов, клубов (не принимают гостей с 23 часов вечера до шести утра), театров, кинотеатров и концертных залов (могут заполняться максимум на 25 процентов от вместимости). Запрещены массовые мероприятия в музеях и публичные лекции.