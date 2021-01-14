Собянин отменил удаленку для московских школьников
С 18 января ученики всех классов столичных школ вернутся к учебе в обычном режиме. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Согласно документу, школьникам разблокируют транспортные карты. Занятия будут проходит при условии соблюдения всех требований по соблюдению мер эпидемиологической безопасности. Однако в случае, если хотя бы один ученик из класса заболеет, весь класс будет временно переведен на удаленное обучение.
Все остальные ограничения мэрия продлила до 21 января. В этот период московские вузы и колледжи, спортшколы и другие образовательные учреждения будут либо на дистанционном обучении, либо на каникулах.
"По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок", — прокомментировал Собянин.
Отмечается, что в случае стабилизации эпидемиологической обстановки, власти рассмотрят смягчение других мер из-за COVID-19.
На сегодняшний день в Москве действуют ограничения на работу в офисах — столичным предприятиям предписано перевести на дистанционку 30 процентов сотрудников, а также на деятельность баров, ресторанов, клубов (не принимают гостей с 23 часов вечера до шести утра), театров, кинотеатров и концертных залов (могут заполняться максимум на 25 процентов от вместимости). Запрещены массовые мероприятия в музеях и публичные лекции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
работаить на удалёнке?
"...а также на деятельность баров, ресторанов, клубов (не принимают гостей с 23 часов вечера до шести утра), театров, кинотеатров и концертных залов (могут заполняться максимум на 25 процентов от вместимости). Запрещены массовые мероприятия в музеях и публичные лекции."
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А чё, ковидла прям звереет именно с 23 часов до 6 утра?
А плотность народу в массовых мероприятий в музеях плотнее, чем на дне рождения у Пескова?
Что-то я не понял, когда в Москве было по 5000 случаев в день ввели полный карантин, даже гулять нельзя, а теперь по 23000 и детей надо собрать в школах? Нас что, как тараканов хотят вывести? Вся Европа режим ужесточает!
Власть совсем свихнулась.
Посмотри хотя бы на улицу, что делается!
Именно сейчас надо вводить ограничения. Целое полугодие дети не учились, а сейчас, в самый мороз начнут? И болеть начнут? Начнут.
Или у нас из болезней только ковид остался, определяемый по дурацкому тесту? Других болезней нет?
Вот жизнь настала! Это называется искусственный интелект, пластиковые мозги.