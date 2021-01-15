СМИ узнали о переходе директора ФСО в ФСБ

13:00 15.01.2021

Директор Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев уходит со своего поста. Он начнет работать в ФСБ, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники в спецслужбе. Позднее заметка пропала с сайта газеты без объяснения причин.

По информации издания, врио директора ФСО пока назначен первый замдиректора службы Олег Климентьев. Основным кандидатом на должность главы спецслужбы источники газеты называют 56-летнего руководителя службы безопасности президента и замдиректора ФСО Алексея Рубежного.

«Российская газета» отмечает, что кадровые перестановки не связаны «ни с какими скандалами». В конце прошлого года всего за месяц стало известно о самоубийствах двух сотрудников ФСО в Москве.

Дмитрий Кочнев был назначен на пост директора ФСО указом президента России Владимира Путина в мае 2016 года. На этой должности Кочнев сменил Евгения Мурова. До этого назначения Дмитрий Кочнев возглавлял службу безопасности глава государства.